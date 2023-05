L’ancien envoyé ukrainien en Allemagne déchire son successeur – RT World News

Andrey Melnik a suggéré à Alexey Makeev de « soulever les fesses » et de faire pression sur Berlin plus activement pour des avions de combat et des navires de guerre

L’ancien ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andrey Melnik, a reproché à son successeur, Alexey Makeev, d’être trop indulgent envers Berlin concernant les livraisons d’armes à Kiev. Le diplomate au franc-parler, qui est maintenant vice-ministre des Affaires étrangères du pays, a affirmé que Makeev devrait faire plus d’efforts pour s’assurer que l’Allemagne réponde davantage aux demandes de l’Ukraine. Dans une interview accordée mardi au média allemand RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Melnik a accusé l’actuel envoyé de Kiev à Berlin de « piétiner[ing] on tout ce que son prédécesseur a accompli avec de la sueur et du sang.” Il a également évoqué un précédent affrontement avec Makeev dans la presse allemande à la fin du mois dernier, lorsque Melnik a affirmé que l’Ukraine avait réussi à diriger le débat sur les livraisons d’armes en Allemagne pendant son mandat. S’adressant au média Die Zeit, l’ancien ambassadeur a déploré que, avec Makeev aux commandes, Kiev ait plutôt été « aller dans le sens du courant.”











Makeev a rejeté la critique à l’époque comme «malheureuses attaques,” et a rappelé à Melnik qu’il n’était plus ambassadeur. Le vice-ministre des Affaires étrangères a maintenant conseillé à son successeur de «prendre plus au sérieux les critiques justifiées de la capitale Kiev, au lieu de devenir nerveux de façon arrogante et de gazouiller à pleine gorge.” « Il devrait soulever ses fesses, enfin devenir vociférant sur des sujets essentiels pour [Ukraine’s] survie, comme les avions de combat et les navires de guerre allemands ainsi que l’adhésion à l’OTAN, et donner des résultats,», a déclaré Melnik. En février, Melnik a appelé le gouvernement allemand à « franchir toutes les lignes rouges auto-tracées et fournir aux forces armées ukrainiennes tous les systèmes d’armes disponibles.” Un mois auparavant, il avait suggéré dans un tweet que Berlin devrait remettre l’un de ses sous-marins pour qu’il soit utilisé contre la flotte russe de la mer Noire. Melnik a été l’envoyé de Kiev à Berlin de 2015 à juillet 2022. Après le début de la campagne militaire russe en février dernier, il a agressivement fait de multiples demandes d’armes, recourant parfois à un langage plutôt peu diplomatique. Il a un jour décrit la réticence de l’Allemagne à fournir des chars à l’Ukraine comme «invraisemblable, » tout en qualifiant les politiciens qui s’y sont opposés de « actifs russes.” Melnik a également fait la une des journaux lorsqu’il a qualifié Olaf Scholz de « saucisse de foie offensée» après que la chancelière allemande eut contesté les critiques de Kiev à l’égard du président Frank-Walter Steinmeier. Le départ du diplomate l’été dernier avait été précédé d’une interview dans laquelle il professait son admiration pour Stepan Bandera, un collaborateur nazi considéré comme un héros en Ukraine.