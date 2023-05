L’ancien entraîneur du Wisconsin, Paul Chryst, devrait rejoindre l’équipe du Texas en tant qu’analyste offensif: Source

L’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, devrait embaucher l’ancien entraîneur du Wisconsin, Paul Chryst, en tant qu’analyste offensif / assistant spécial de l’entraîneur-chef, a confirmé un responsable du département des sports. L’athlétisme le dimanche. Voici ce que vous devez savoir :

Sarkisian a embauché l’ancien coordinateur de longue date des équipes spéciales de la NFL Joe DeCamillis et l’ancien coordinateur défensif de l’État de Portland Payam Saadat en tant qu’assistants spéciaux.

Chryst a une fiche de 86-45 en 11 ans comme entraîneur-chef, trois à Pitt et huit au Wisconsin.

Au Wisconsin, Chryst a remporté au moins 10 matchs au cours de quatre de ses cinq premières saisons et a guidé les Badgers vers trois matches de championnat du Big Ten avec deux honneurs d’entraîneur de la ligue de l’année, mais a été licencié en octobre 2022 alors que le programme stagnait au cours de ses deux dernières. -plus les saisons là-bas.

Qu’est-ce que Chryst apporte aux Longhorns ?

L’attaque du Wisconsin a stagné au cours des trois dernières saisons du mandat de Chryst, dont deux avec lui en charge d’appeler les jeux. Mais Chryst a toujours une richesse de connaissances sur le football et une histoire de succès au niveau collégial.

Chryst a été le coordinateur offensif du Wisconsin et l’entraîneur des quarts de 2006 à 2011 et a aidé le programme à établir des records de pointage en une saison en 2010 et 2011 qui tiennent toujours. L’équipe de 2011, dirigée par le quart-arrière Russell Wilson, a récolté en moyenne 44,1 points par match, tandis que l’équipe de 2010 a récolté en moyenne 41,5 points par match. Aucune autre équipe des Badgers n’a récolté en moyenne plus de 35 points par match en une saison. Les équipes du Wisconsin de Chryst avaient une fiche de 52-16 avec trois titres Big Ten West au cours de ses cinq premières saisons en tant qu’entraîneur-chef de 2015 à 2019 avant une finition de 15-10 au cours des deux prochaines saisons.

Le Texas semble être un bon point d’atterrissage pour Chryst, car certains de ses défauts les plus importants qui ont conduit à son licenciement la saison dernière étaient liés à des problèmes qu’il ne rencontrera pas en tant qu’analyste offensif, notamment le recrutement, NIL ou les décisions du personnel / du personnel. Il pourra vraisemblablement se concentrer exclusivement sur des projets offensifs, ce qui devrait profiter aux Longhorns. – Temple

Pourquoi Sarkissian fait-il ce geste ?

La saison dernière, Sarkisian a recruté l’ancien entraîneur du TCU, Gary Patterson, au sein du personnel en tant qu’assistant spécial. L’idée était de faire appel à quelqu’un qui avait «une autre paire d’yeux» pour regarder le programme dans une perspective d’ensemble, pour être une caisse de résonance pour Sarkisian et pour offrir une expertise de repérage et de schématique, ce que Patterson avait depuis longtemps.

Tout au long de l’année, Sarkisian a noté que Patterson était une voix précieuse à avoir au sein du personnel. Après la saison, Patterson s’est éloigné du rôle, invoquant le désir de passer plus de temps avec sa famille.

L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, pour qui Sarkisian a travaillé en 2016, 2019 et 2020, a pris l’habitude de faire appel à d’anciens entraîneurs en chef ou à d’autres entraîneurs expérimentés pour apporter une perspective et une expertise supplémentaires au programme. C’est ce que Sarkissian fait ici en ajoutant Chryst. Même si le Wisconsin a estimé qu’il était temps de faire un changement, Chryst a eu du succès là-bas et Sarkisian veut puiser dans les connaissances de l’entraîneur pour aider les Longhorns, qui se préparent pour une saison charnière au cours de laquelle ils espèrent faire une course à un Big 12 championnat.

DeCamilllis est le deuxième ancien assistant de la NFL que Sarkisian a recruté cette saison. Le Texas a embauché l’ancien entraîneur des receveurs des Jaguars de Jacksonville, Chris Jackson, pour entraîner le même poste avec les Longhorns. Saadat ajoutera une voix expérimentée à la salle du personnel défensif. Il a fait des arrêts à Cal Poly, Army et Central Washington et est entraîneur universitaire depuis 1996. —Khan

Passé

Chryst est entraîneur depuis 1989 dans la division I, la division I-AA, la division III, la WLAF, la LCF et la NFL. Il a été coordonnateur offensif à Wisconsin-Platteville, dans l’État de l’Illinois, dans l’État de l’Oregon et au Wisconsin, ainsi que pour les Roughriders de la Saskatchewan.

DeCamillis a travaillé pour neuf équipes de la NFL depuis 1991, notamment en tant que coordinateur des équipes spéciales pour les Rams de Los Angeles.

Saadat a passé les cinq dernières saisons en tant que coordinateur défensif de Portland State et a été entraîneur-chef adjoint pendant les quatre dernières.

(Photo: Jeff Hanisch / États-Unis aujourd’hui)