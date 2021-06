L’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’en prend au journaliste pour des « questions stupides »

Zinedine Zidane a critiqué un journaliste dimanche pour « les mêmes questions stupides » qu’il a été vu en public pour la première fois depuis qu’il a démissionné de son poste d’entraîneur du Real Madrid.

Zidane a quitté son poste le 26 mai et a révélé ses raisons dans une lettre ouverte le 31 mai, citant des « messages divulgués aux médias » par le club et critiquant l’accent mis par les journalistes sur la « polémique ».

Il a été filmé alors qu’il allait voir son fils Luca jouer pour le Rayo Vallecano lors de la finale aller des éliminatoires de deuxième division contre Gérone dans la banlieue de Madrid Vallecas.

« Est-ce que tu vas continuer à poser les mêmes questions stupides ? Zidane a déclaré, interrogé par un journaliste de Gol TV – un habitué des conférences de presse hebdomadaires de Zidane sur le Real Madrid – s’il était « mal parti » avec la publication de la lettre.

« Votre travail est une honte », a poursuivi Zidane. « Je te connais, tu me connais. C’est toujours la même chose. Viens ici. Arrête [filming]. Viens parler avec moi. »

Il a ensuite pris le journaliste à part pour parler davantage en privé, loin des caméras.

Le départ de Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid en mai était largement attendu après une saison au cours de laquelle il n’a réussi à décrocher aucun trophée, terminant deuxième de la Liga derrière l’Atletico Madrid et éliminé des demi-finales de la Ligue des champions par Chelsea.

Il avait souvent refusé de s’engager à rester pour la saison prochaine, malgré un contrat jusqu’en 2022, et devenait de plus en plus visiblement exaspéré par les interrogations répétées sur le sujet.

En février, il a exigé le « respect » des journalistes et a déclaré qu’ils devraient « me dire en face que vous voulez que je parte.

Zinedine Zidane a démissionné de son poste d’entraîneur du Real Madrid en mai. Photo de Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

« J’ai fait des centaines de conférences de presse et malheureusement nous avons très peu parlé de football », a-t-il écrit dans sa lettre ouverte publiée dans AS le mois dernier. « Sans vouloir vous critiquer ou vous donner des leçons, j’aurais aimé que les questions ne soient pas toujours orientées vers la polémique, qu’on parle plus souvent du ballon et surtout des joueurs, qui sont et seront toujours. , la chose la plus importante dans ce jeu. »

Zidane est basé à Madrid depuis sa signature pour le club en tant que joueur en 2001.

Il était accompagné lors du match éliminatoire dimanche de sa femme Véronique et de son fils aîné Enzo – qui a récemment signé pour l’équipe de Ligue 2 française Rodez – pour regarder son deuxième aîné, Luca, jouer dans les buts du Rayo.

Les deux fils cadets de Zidane, Theo et Elyaz, jouent toujours pour les équipes de jeunes de l’académie du Real Madrid.