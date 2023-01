L’ancien entraîneur des Rockets de Kelowna de retour en action avec les Canucks

L’ancien entraîneur des Rockets de Kelowna, Adam Foote, est de retour après avoir été nommé nouvel entraîneur adjoint des Canucks de Vancouver.

Il faisait partie d’un certain nombre de nouveaux visages nommés dans l’équipe en difficulté dimanche matin (22 janvier), alors qu’ils tentent de tourner une nouvelle page.

Foote remplace Trent Cull, tandis que l’entraîneur-chef Bruce Boudreau est remplacé par l’ancien entraîneur du Lightning de Tampa Bay et des Coyotes de l’Arizona, Rick Tocchet. Tocchet est maintenant le 21e entraîneur-chef des Canucks dans l’histoire de la franchise.

Sergei Gonchar est un autre nouveau visage de l’équipe d’entraîneurs, prenant la relève en tant qu’entraîneur du développement défensif.

“Nous sommes également ravis de l’arrivée d’Adam Foote et de Sergei Gonchar dans notre équipe d’entraîneurs. Les deux individus ont connu de longues et fructueuses carrières en tant que défenseurs de la LNH et, ensemble, ils offrent un large éventail d’expertise des deux côtés de la rondelle. Tocchet, Foote et Gonchar apportent tous un pedigree de championnat à l’organisation et nous sommes impatients de les accueillir à Vancouver », a déclaré le directeur général Patrik Allvin dans un communiqué.

Foote a été licencié en tant qu’entraîneur des Rockets de Kelowna en février 2020. Le directeur général Bruce Hamilton a déclaré à l’époque que l’équipe avait eu du mal et qu’elle sentait qu’elle avait besoin d’un changement.

CanuckshockeyKelowna Rockets