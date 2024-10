L’ancien entraîneur des Clippers poursuit l’équipe, déclare Kawhi Leonard soumis à un traitement médical illégal

LOS ANGELES — Un ancien entraîneur des LA Clippers a intenté une action en justice pour licenciement abusif contre l’équipe, alléguant qu’il avait été licencié pour avoir tenté d’arrêter ce qu’il considérait comme des traitements médicaux dangereux et illégaux sur la star souvent blessée Kawhi Leonard.

Dans une plainte déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles (district central), Randy Shelton – qui a travaillé avec Leonard dans l’État de San Diego où Shelton a servi comme entraîneur de force et de conditionnement physique, et a fait partie de l’équipe d’entraînement des Clippers de 2019 à 2023 – a déclaré que Les Clippers n’ont pas tenu compte de la santé et de la sécurité de Leonard ainsi que des restrictions médicales connues. La poursuite accuse également les Clippers d’avoir falsifié Leonard avant son agence libre en 2019 et d’avoir utilisé l’emploi potentiel de Shelton avec les Clippers pour inciter Leonard à rejoindre la franchise alors que l’attaquant était avec les Raptors de Toronto.

Dans le procès, qui nomme les membres du front office des Clippers dirigé par le président des opérations de basket-ball Lawrence Frank, Shelton allègue que l’équipe l’a rencontré à plusieurs reprises et lui a promis un rôle au sein de l’organisation. Shelton, qui a travaillé dans l’État de San Diego de 2010 à 2019, a entretenu une relation avec Leonard après avoir été repêché par les San Antonio Spurs en 2011.

Shelton quittera finalement l’école pour devenir spécialiste de la performance chez les Clippers. Le procès allègue que non seulement les Clippers ont poursuivi Leonard via Shelton alors que Leonard était à Toronto, mais que la connexion entre les Clippers et Shelton a commencé dès 2017 lorsque Leonard entamait sa dernière saison avec les Spurs.

Shelton demande des dommages-intérêts non spécifiés pour la perte de salaire, ainsi que des paiements monétaires non spécifiques pour le stress mental et émotionnel dû à son licenciement.

Les Clippers ont nié les allégations de Shelton dans un communiqué, déclarant : « M. Les allégations de Shelton ont fait l’objet d’une enquête et se sont révélées sans fondement. Nous avons honoré le contrat de travail de M. Shelton et l’avons payé intégralement. Ce procès est une tentative tardive de secouer les Clippers sur la base d’accusations dont M. Shelton devrait savoir qu’elles sont fausses.

La NBA a reconnu le procès jeudi, mais n’a fait aucun autre commentaire.

Shelton était réputé pour avoir travaillé avec Leonard pendant l’intersaison, travaillant spécifiquement pour renforcer les muscles quadruples de Leonard. Leonard a raté du temps en raison d’une blessure au quadriceps gauche lors de la saison 2012-13 et a ensuite reçu un diagnostic de tendinopathie du quadriceps droit au cours de la saison 2017-18 – sa dernière campagne avec les Spurs dans laquelle Leonard n’a disputé que neuf matchs.

Toronto a appliqué de manière agressive la gestion de la charge avec Leonard, l’empêchant de jouer les deux matchs consécutifs cette saison pour garantir que les quadriceps de Leonard resteraient en bonne santé tout au long de la saison.



Leonard avec les Raptors lors de la finale NBA en 2019. (Photo : Gregory Shamus/Getty Images)

Les Clippers ont adopté la stratégie consécutive de Toronto lors de la première saison de Leonard à Los Angeles, mais Leonard a disputé des compétitions consécutives après les séries éliminatoires décevantes des Clippers dans la bulle 2020.

Les problèmes du genou droit de Leonard sont devenus plus importants à partir de juin 2021, lorsqu’il a subi une déchirure partielle du LCA droit. Leonard a signé un contrat de quatre ans pendant l’intersaison qui comprenait une option de joueur pour l’intersaison 2024. Alors que Leonard a raté toute la saison 2021-22 en se remettant d’une opération du LCA, les Clippers n’ont pas réussi à survivre au tournoi Play-In.

Le procès allègue que la stratégie des Clippers pour la saison 2022-23 était que Leonard joue, et que le double MVP des finales de la NBA a pleinement participé au camp d’entraînement tout en disputant plusieurs matchs préparatoires. Leonard a de nouveau été tenu à l’écart, mais il s’est porté volontaire pour quitter le banc pour la semaine d’ouverture de la saison 2022-23. À la deuxième semaine, le genou réparé chirurgicalement de Leonard s’est enflammé et il a été absent pendant 25 jours. Le procès allègue que Leonard est revenu prématurément et que lors du troisième match de son retour, Leonard a subi une grave blessure à la cheville qui l’a empêché de jouer deux semaines supplémentaires.

À la fin de la saison, Leonard a participé à deux séries de compétitions consécutives, les Clippers essayant de rester en dehors du tournoi Play-In sans la star blessée Paul George. Les Clippers ont décroché une place en séries éliminatoires, mais Leonard s’est déchiré le ménisque droit et a raté les trois derniers matchs des séries éliminatoires.

Shelton a été licencié l’intersaison suivante.

L’approche des Clippers envers Leonard a changé pour la saison 2023-24, alors que Leonard a joué dans des compétitions consécutives et dans 68 des 74 premiers matchs de l’équipe de la saison. La seule fois où Leonard a raté, c’était quatre matchs fin décembre en raison d’une contusion à la hanche, un match juste avant la pause des All-Star en raison d’une tension aux adducteurs et un match en mars pour se reposer sur une séquence de cinq matchs en sept jours. Leonard a également quitté un match en mars en raison de spasmes thoraciques, bien qu’il ait joué le match suivant à Chicago.

Mais le genou droit de Leonard s’est enflammé en avril et il a raté les huit derniers matchs de la saison régulière et n’est apparu que dans les matchs 2 et 3 des quarts de finale de la Conférence Ouest. Leonard a subi une intervention chirurgicale en mai pour traiter une inflammation du genou droit et a été autorisé à participer au camp d’entraînement de l’équipe américaine en juillet, mais il a ensuite été remplacé dans l’équipe nationale par le gardien des Boston Celtics, Derrick White.

Avant le camp d’entraînement, les Clippers ont annoncé que Leonard ne ferait pas d’exercices pour renforcer son genou, Frank affirmant que l’enflure avait « presque disparu ». L’entraîneur Tyronn Lue a déclaré un mois plus tard que Leonard avait eu une autre poussée après avoir quitté l’équipe nationale.

Lue a précisé que Leonard n’a pas connu de revers depuis le début du camp des Clippers, et Leonard le fait semaine après semaine pendant qu’il continue de se préparer pour une saison au cours de laquelle il espère terminer en bonne santé pour la première fois depuis 2020.

