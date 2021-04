L’entraîneur des EX-Chiefs Britt Reid a été accusé de conduite en état d’ébriété deux mois après qu’un accident ait laissé une fillette de cinq ans dans le coma.

Le bureau du procureur du comté de Jackson a annoncé lundi que Reid avait été inculpé du crime de classe D passible d’une peine d’emprisonnement potentielle de un à sept ans.

Britt Reid a été accusé de DWI Crédits: Getty Images – Getty

Un enfant de cinq ans a été blessé lors de l’incident Crédits: GoFundMe

Les procureurs ont également demandé une caution de 100 000 $.

En février, Reid – le fils de l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid – aurait admis avoir «deux ou trois verres» en plus des amphétamines sur ordonnance avant l’entassement près du stade de la NFL en février.

Cependant, les procureurs ont déclaré qu’ils n’avaient aucune indication qu’il buvait au stade Arrowhead, la maison des chefs.

La camionnette de Reid a percuté deux voitures à l’arrêt, blessant deux enfants âgés de quatre et cinq ans, a indiqué la police.

La police aurait déclaré qu’elle pouvait sentir de l’alcool sur Reid et que ses yeux étaient injectés de sang à cause des deux ou trois verres qu’il a admis avoir pris.

Le rapport d’incident fourni par la police du département de police de Kansas City dans le Missouri aurait déclaré qu’une voiture était en panne d’essence sur une bretelle d’accès à l’Interstate 435 à Kansas City.

Britt Reid est allé au tribunal en 2007 et a été accusé de conduite sous l’influence et d’infractions liées aux drogues Crédit: AP: Associated Press

Après que le conducteur ait appelé des proches à l’aide, une deuxième voiture est arrivée, également garée sur la rampe d’accès.

Selon le rapport de police, une troisième voiture, qui, selon le journal local KSHB, était conduite par Britt Reid, est arrivée et a heurté l’avant gauche du véhicule en panne, avant de percuter l’arrière du deuxième véhicule.

L’enfant de cinq ans était assis sur la banquette arrière, avec un enfant de quatre ans, qui a également été emmené dans un hôpital de la région en ambulance, mais avec des blessures non mortelles.

Selon la station, Reid avait admis à la police qu’il conduisait la voiture et qu’il avait bu avant de prendre le volant.

Le conducteur de la troisième voiture avait subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et faisait l’objet d’une enquête pour facultés affaiblies, selon la police.

Le conducteur du véhicule en panne se trouvait à l’intérieur de la voiture au moment de la première collision mais n’a pas été blessé, selon le rapport de police.

Il est le fils de l’entraîneur-chef des Kansas City Chiefs Andy Reid Crédit: AP

Les procureurs ont également demandé une caution de 100000 $ Crédits: Getty

Le conducteur du deuxième véhicule et un passager adulte assis à l’avant n’ont pas non plus été blessés.

Reid devait partir avec son équipe pour le Super Bowl LV samedi.

Reid était l’entraîneur des secondeurs extérieurs de l’équipe et le fils de l’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City Andy Reid.

Une déclaration des chefs de Kansas City au moment de l’incident a déclaré que l’organisation avait été « informée d’un accident impliquant plusieurs véhicules impliquant l’entraîneur des secondeurs extérieurs, Britt Reid.

« Nous sommes en train de collecter des informations, et nous n’aurons aucun autre commentaire pour le moment », lit-on dans le communiqué.

« Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes impliquées. »

Reid, un fils de l’entraîneur des Eagles de Philadelphie Andy Reid, a été accusé en 2007 de conduite sous l’influence et d’infractions liées à la drogue.

Le 30 janvier 2007, Reid conduisait la route 23 à West Conshohocken, en Pennsylvanie, lorsque son GMC Denali a été impliqué dans un incident avec la camionnette Ford de Larry Johnson, selon un rapport du Irish Times.

Il aurait sauté de son véhicule et aurait commencé à crier des injures.

Reid, qui avait 22 ans à l’époque, est revenu à son véhicule, a arraché une arme de poing en argent de calibre .45 de l’intérieur, l’a pointée sur Johnson et aurait commencé à faire de violentes menaces en souriant.

Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé de la cocaïne et de la marijuana dans sa voiture et il a fini par aller en prison pour une série d’accusations d’armes et de drogue avant de finalement passer à un long séjour en cure de désintoxication obligatoire, selon le rapport du Times.