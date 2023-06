L’ancien entraîneur des Canucks Travis Green ajouté au personnel d’entraîneurs des Devils du New Jersey

Les Devils du New Jersey ont ajouté l’ancien entraîneur des Canucks de Vancouver, Travis Green, au personnel de Lindy Ruff.

Le directeur général Tom Fitzgerald a annoncé le déménagement jeudi, occupant le poste qui s’est ouvert lorsque Andrew Brunette a été embauché comme entraîneur-chef des Predators de Nashville le mois dernier.

« Travis possède une vaste expérience d’entraîneur grâce à son passage aux niveaux junior, AHL et NHL », a déclaré Ruff, qui a mené le New Jersey au deuxième tour des séries éliminatoires la saison dernière. « Il est très enthousiaste à l’idée de travailler avec notre équipe et je sais que son souci du détail dans le jeu aura un impact positif. »

Green, 52 ans, avait un dossier de 133-147-34 avec les Canucks après avoir succédé à Willie Desjardins après la saison 2016-17. Il a emmené Vancouver au deuxième tour des séries éliminatoires de 2020, mais a été congédié au début de la saison 2021-22 et remplacé par Bruce Boudreau.

Avant d’entraîner dans la LNH, Green a été entraîneur-chef d’Utica (AHL) de 2013-14 à 2016-17, remportant 35 matchs ou plus au cours des quatre saisons. Il a été entraîneur-chef par intérim des Winterhawks de Portland en 2012-2013 et a remporté un championnat de la WHL.

Green dit qu’il se concentrera sur les unités spéciales et l’unité de jeu de puissance des Devils.

Il se dit ravi de travailler avec Luke Hughes, le jeune frère du défenseur des Canucks Quinn Hughes.

Sélectionné au deuxième tour du repêchage de 1989, Green a inscrit 193 buts et 262 passes en 970 matchs de saison régulière de 1992-93 à 2006-07. Il a passé la majeure partie de sa carrière de joueur avec les Islanders de New York, mais a également joué pour Toronto, Arizona/Phoenix, Boston et Anaheim. Il a également été coéquipiers de la LNH avec Fitzgerald dans trois équipes différentes.

