L’ancien entraîneur de l’USWNT, Jill Ellis, a été élu au Temple de la renommée du football américain

Jill Ellis a mené l’USWNT à deux titres de Coupe du monde. Mike DiNovo/USA AUJOURD’HUI Sports

Jill Ellis a été élue au Temple de la renommée du football américain après avoir entraîné les femmes américaines aux titres de la Coupe du monde en 2015 et 2019.

L’entraîneur d’origine britannique de 56 ans a été choisi sur 20 des 24 bulletins de vote lors du vote des constructeurs qui ne comprenait que des candidats entraîneurs pour la classe 2023.

Clive Charles, ancien entraîneur américain des moins de 23 ans et des moins de 20 ans, assistant de l’équipe nationale et entraîneur masculin et féminin de l’Université de Portland, a terminé deuxième avec 12 votes et n’a pas atteint le total annoncé mercredi.

L’ancien entraîneur des États-Unis, LA Galaxy et San Jose, Lothar Osiander, a terminé troisième avec trois voix, et l’ancien entraîneur de LA Galaxy, San Jose et Chicago, Frank Yallop, a terminé dernier sans aucune.

Ellis, entraîneur féminin de l’année de la FIFA en 2015 et 2019, est présidente de la vague de San Diego de la National Women’s Soccer League.

Elle sera intronisée l’année prochaine avec DaMarcus Beasley, Landon Donovan et Lauren Cheney Holiday.