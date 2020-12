PARIS: L’ancien manager de la France, Gerard Houllier, qui a fait de Liverpool des sous-performants de la Premier League en une équipe vainqueur du triplé de coupe en 2001, est décédé à l’âge de 73 ans, a annoncé lundi son ancien club.

Le quotidien sportif et sportif RMC L’Equipe a déclaré que Houllier, également entraîneur du Paris St Germain, de l’Olympique Lyonnais et d’Aston Villa, est décédé des suites d’une opération cardiaque à Paris.

« Nous pleurons le décès de notre manager triplé, Gerard Houllier », a déclaré Liverpool sur Twitter.

«Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Gerard et à ses nombreux amis. Repose en paix, Gerard Houllier 1947-2020. »

La fédération française de football a déclaré avoir adressé «ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis» de Houllier, qui avait une longue association avec l’équipe nationale en tant qu’entraîneur des jeunes, assistant et entraîneur-chef entre 1992 et 1993.

Houllier avait une longue histoire de problèmes cardiaques, remontant au moment où il a été transporté à l’hôpital à la mi-temps d’un match de Premier League entre Liverpool et Leeds United en octobre 2001.

L’ancien attaquant de Liverpool Michael Owen, qui a marqué deux buts pour remporter la finale de la FA Cup 2001 contre Arsenal, faisait partie des nombreuses personnalités du football anglais pour rendre hommage au Français.

Owen a écrit sur Twitter: «C’est absolument navré d’apprendre que mon ancien patron, Gerard Houllier, est malheureusement décédé. Un grand manager et un homme vraiment attentionné. #RIPBoss ».

L’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a ajouté: «J’ai adoré cet homme en morceaux, il m’a changé en tant que personne et en tant que joueur et a remporté des trophées au @LFC. RIP Boss. »

Phil Thompson, l’assistant de Houllier au club de Merseyside qui était entraîneur par intérim alors que le Français se remettait de problèmes cardiaques, a rendu hommage à ses qualités humaines.

«Mon pote, mon collègue, mon patron», a-t-il écrit sur Twitter.

«L’un des plus grands moments de ma vie a été lorsque nous nous sommes réunis en 1998. Le simple fait d’être en sa compagnie a été un vrai plaisir. Si loyal, si passionné et extrêmement féroce.

Après une carrière de joueur insignifiante dans les ligues inférieures de France, Houllier a commencé à entraîner en 1973, gagnant son premier gros travail avec Lens avant de prendre la relève au Paris St Germain.

Il est devenu entraîneur adjoint de la France en 1988, puis manager en 1992, mais a eu une courte période sans succès à la tête.

Il a démissionné après avoir échoué à emmener l’équipe à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis à la suite de défaites choc à domicile contre Israël et la Bulgarie, perdant ce dernier match, dont ils n’avaient besoin que pour se qualifier, 2-1 après un but dans le temps additionnel.

Houllier a décrit la défaite de la Bulgarie comme «le scénario le plus catastrophique imaginable» et s’est concentré sur le coaching des jeunes immédiatement après la débâcle.

Il a cependant reconstruit sa réputation à Liverpool, rejoignant en tant que co-manager avec Roy Evans en 1998 avant d’assumer l’entière responsabilité et de mener l’équipe à un triplé de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe UEFA en 2001.

Il a également connu du succès en France avec Lyon, les menant à des titres consécutifs de Ligue 1.

Il est revenu à la direction après avoir pris une pause en 2010 avec Villa, mais a quitté le poste moins d’un an plus tard à la suite de nouveaux problèmes cardiaques.