L’ancien entraîneur de l’équipe indienne d’athlétisme Yuri Ogorodnik est décédé en Ukraine, selon l’AFI

L’ancien entraîneur indien d’athlétisme Yuri Ogorodnik, qui a été limogé pour son implication présumée dans le tristement célèbre scandale de dopage de 2011, est décédé dans sa ville natale en Ukraine, a annoncé mardi la fédération nationale. Il avait 84 ans.

Il a été associé à l’athlétisme indien pendant près de deux décennies depuis le début des années 2000, entraînant les athlètes indiens au cours de ses multiples relais. La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a présenté ses condoléances lundi à Kharkiv. Le président de l’AFI Adille Sumariwalla a décrit Ogorodnik comme un ami de l’athlétisme indien qui a joué un rôle dans son évolution. « Je suis triste que nous ayons perdu un ami de l’athlétisme indien. Il a fait la différence avec son approche de l’entraînement et de la préparation à la compétition », a déclaré Sumariwalla.

Ogorodnik a été expulsé en juillet 2011 après que six athlètes indiens de premier plan, dont Ashwini Akkunji, Sini Jose et Mandeep Kaur, membres de l’équipe gagnante d’or du relais 4×400 m du Commonwealth et des Jeux asiatiques de 2010, ont été testés positifs pour un stéroïde interdit. Il a été ramené comme entraîneur en 2015 pour entraîner les athlètes indiens pour les Jeux olympiques de 2016, après quoi il a quitté le pays pour de bon.

