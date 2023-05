L’ancien entraîneur de Lawrence Okolie, Shane McGuigan, identifie sa «faiblesse» avant le combat Chris Billam-Smith | Nouvelles de boxe

Shane McGuigan sera une figure centrale du déroulement du drame lorsque Chris Billam-Smith défiera Lawrence Okolie pour le titre mondial WBO des poids lourds samedi soir.

McGuigan a entraîné Billam-Smith pendant toute sa carrière professionnelle et a entraîné Okolie pendant plusieurs années, l’amenant à sa première victoire au titre mondial et le guidant à travers deux défenses de championnat réussies.

Okolie a quitté le gymnase de McGuigan pour rejoindre le nouvel entraîneur SugarHill Steward. Ils ont eu un combat ensemble jusqu’à présent, les 12 points ronds d’Okolie contre David Light en mars.

Image:

Lawrence Okolie et Chris Billam-Smith pèsent pour le combat pour le titre





Maintenant, l’ancien partenaire d’entraînement du champion, Billam-Smith, devient son challenger et au stade Vitality de Bournemouth, ils se battent pour le titre mondial d’Okolie, en direct sur Sports du ciel.

Billam-Smith a échangé beaucoup de cuir avec Okolie en combat et dispose également de toutes les connaissances approfondies de McGuigan sur son adversaire.

Cela pourrait être décisif.

Okolie est un homme difficile à battre. Il a de la taille, de la force et de la puissance ainsi qu’une bonne compréhension de la façon de gagner des manches. Il n’a peut-être eu que 19 combats professionnels, mais l’ancien olympien est un combattant expérimenté.

McGuigan pense cependant qu’il a identifié des domaines où Okolie peut être battu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lawrence Okolie dit que sa motivation n’est pas d’en obtenir un sur l’ancien entraîneur Shane McGuigan et son coéquipier Chris Billam-Smith, il veut juste gagner.



« Sa faiblesse est son état d’esprit », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Il n’a pas peur ou ne craint pas le combat. C’est juste qu’il se considère comme une entreprise. Donc, si cette entreprise déraille, sa valeur va à rien et son état d’esprit pense que je retourne instantanément travailler si cela échoue.

« C’est l’état d’esprit de Lawrence Okolie : ‘Je dois gagner ça et je le gagnerai quoi qu’il arrive. Je me fiche que les gens huent, j’obtiendrai toujours le W.’

« J’ai passé un peu plus de trois ans à perfectionner ces compétences », a poursuivi McGuigan. « Mais cela me permet également de comprendre qui il est et ce qu’il fait bien et ce qu’il ne fait pas bien.

« Il n’y a pas autant de faiblesses physiques avec Lawrence, plus de faiblesse mentale. J’ai l’impression qu’il aime quelqu’un pour l’énerver.

« Il se débat quand quelqu’un est respectueux. Il se laisse bercer par cet environnement amical. »

La taille d’Okolie, soutient également McGuigan, peut être un inconvénient.

« Il est tout simplement trop gros pour le poids. Il est beaucoup trop gros pour le poids, il a 30 ans cette année, cela enlève à ses performances. Cela enlève ce claquement et cette vigueur et la raison pour laquelle il fait cela est qu’il ne croit pas qu’il est va être aussi efficace au poids lourd. C’est donc une faiblesse dans son esprit, [thinking:] « Je dois me résumer pour avoir un avantage, donc je suis plus grand qu’eux », a-t-il déclaré.

« Si Lawrence croyait vraiment qu’il pouvait le faire chez les poids lourds, il serait déjà passé aux poids lourds. »

Mais McGuigan et Billam-Smith savent aussi à quel point Okolie peut être dangereux.

« J’ai choisi de travailler avec Lawrence parce que je l’évalue si bien. Il a une grande puissance de frappe. Il a un grand athlétisme. Il a aussi un bon cerveau de boxeur », a déclaré McGuigan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cruiserweight Chris Billam-Smith donne à Nik Hobbs de Sky Sports une visite de sa ville natale en bord de mer de Bournemouth, où son combat pour le titre mondial WBO avec Lawrence Okolie aura lieu samedi.



« Ce [mindset] est la faiblesse de Lawrence et aussi ses pieds. Devoir s’ajuster tout le temps, ça lui enlève sa puissance. Pour nous, nous devons faire les bons réglages qu’il ne fixe pas trop longtemps. Quand il se couche, il est dangereux.

« Nous avons fait tellement de tours avec Lawrence et nous l’avons vu faire tellement de tours avec d’autres styles, je sais avec quel style il a du mal. Cela étant dit, nous devons essayer de trouver le plan de match parfait et de l’exécuter. pendant 36 minutes. »

McGuigan est convaincu que Billam-Smith peut faire exactement cela.

Billam-Smith aurait été considéré comme un candidat improbable pour devenir champion du monde lorsqu’il est devenu professionnel. Il a continuellement dépassé les attentes, ayant maintenant remporté des titres britanniques, du Commonwealth et européens.

Ce soir, Billam-Smith a un tir vers son but ultime dans sa ville natale, même s’il se heurte à un vieil ami.

Un professionnalisme constant, explique McGuigan, est ce qui a permis à Billam-Smith d’exceller.

« Il s’efforce d’améliorer chaque jour un pour cent, ce sont de petites victoires chaque jour pour Chris », a-t-il déclaré.

« C’est: je vais trouver la meilleure façon de se réchauffer. La meilleure façon de dormir. Il porte des lunettes anti-lumière bleue, il met du ruban adhésif sur la bouche quand il s’endort, ce qui l’oblige à respirer par le nez. Il fait tellement d’ajouts qu’au fil du temps, cela s’est aggravé pour faire de lui un meilleur athlète.

« S’il remporte un titre mondial, c’est monumental, c’est énorme. Ce serait certainement ma plus grande réussite en tant qu’entraîneur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Johnny Nelson de Sky Sport pense que Chris Billam-Smith peut être à la hauteur alors que le stade Vitality de Bournemouth étendra sa capacité à 15 000 pour son affrontement de poids croiseur avec Lawrence Okolie.



« J’ai eu des champions du monde à deux poids, j’ai eu George [Groves] sur la ligne à sa quatrième tentative, mais là où Chris a commencé et où il en est maintenant, c’est la plus grande réussite.

« De toute façon, je suis vraiment fier de lui. »

Contre-intuitif peut-être, mais pour détrôner Okolie McGuigan pense que Billam-Smith devra continuer à lui donner des coups de poing pour éviter d’être ligoté à l’intérieur.

Pour gagner, en d’autres termes, il pense que le challenger doit le rendre excitant.

« Ça va être un grand combat. Chris ne lui permettra pas de tuer le chronomètre. J’espère que nous aurons un bon arbitre qui ne lui permettra pas de tuer le chronomètre. Ça va être un combat explosif », a-t-il déclaré.

« Je crois qu’ils peuvent tous les deux se blesser. Le pouvoir ne repose pas seulement sur un seul combattant, avec Lawrence. J’ai l’impression que le pouvoir de Chris est vraiment sous-estimé et qu’ils peuvent tous les deux se blesser à différentes distances. .

« Donc ça va être un combat passionnant. Je ne suis pas sûr que ça tiendra la distance et j’espère et je crois que Chris remportera la victoire.

« Lawrence est très doué pour entailler des rondes avec sa taille », a-t-il ajouté. « Nous allons l’assommer. Tête ou corps.

« Allons-y. »

Ne manquez pas Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith en direct Sky Sport Action et Vitrine du ciel à partir de 19h le samedi soir.