L’ancien entraîneur de hockey indien MK Kaushik hospitalisé après avoir été testé positif pour Covid-19

L’ancien joueur de hockey et entraîneur indien MK Kaushik a été testé positif au COVID-19 et admis dans une maison de retraite ici. Le niveau de saturation en oxygène du joueur de 66 ans, membre de l’équipe indienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, continue de fluctuer, selon sa famille.

« Il souffre de COVID-19 et est hospitalisé dans une maison de retraite de la ville ici », a déclaré son fils Ehsan à PTI. « Il a développé des symptômes pour la première fois le 17 avril, mais les tests RTPCR et RAT se sont révélés négatifs. Ensuite, nous avons fait son scanner thoracique. Le 24 avril et une pneumonie due à Covid a été détectée.

«Depuis, il a été hospitalisé et son état est intermédiaire, ni stable ni grave. Son taux d’oxygène baisse considérablement la nuit, ce qui est un problème majeur « , a-t-il ajouté. L’épouse de Kaushik était également traitée dans le même hôpital après avoir contracté le virus mais elle se rétablit bien et devrait sortir cette semaine.

« Ma mère s’est rétablie maintenant et elle devrait être renvoyée dans les 2-3 jours », a déclaré Ehsan. Kaushik avait entraîné les équipes seniors masculines et féminines. Sous son encadrement, l’équipe masculine indienne avait remporté son dernier tournoi international majeur, le tournoi asiatique de 1998. Games, Bangkok En outre, l’équipe féminine indienne avait remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Doha en 2006 sous sa direction.

Il a reçu le prix Arjuna en 1998, avant de recevoir le prix Dronacharya en 2002. L’Inde est aux prises avec une deuxième vague dévastatrice de la pandémie COVID-19 qui fait plus de 3000 morts chaque jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici