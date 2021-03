L’ancien entraîneur de football du LSU, Les Miles, s’est vu interdire de contacter des étudiantes après l’enquête de 2013

Au plus fort de sa renommée en tant qu’entraîneur de football en chef de la Louisiana State University, Les Miles a été accusé d’avoir envoyé des textos à des étudiantes, de les avoir emmenées seules dans son condo, de les mettre mal à l’aise et, à au moins une occasion, d’embrasser un étudiant et de leur suggérer d’aller à un hôtel après lui avoir dit qu’il pouvait l’aider dans sa carrière, selon un rapport d’enquête interne publié jeudi par LSU.

L’enquête, menée par le cabinet d’avocats Taylor Porter pour le compte de LSU en 2013, n’a pas révélé que Miles avait eu des relations sexuelles avec l’une des femmes. Mais il a trouvé son comportement inapproprié. Miles a fermement nié avoir embrassé la fille, selon le rapport. Il a dit qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il était simplement le mentorat de jeunes femmes à l’université.

Miles a également été accusé par le personnel du département des sports d’avoir déclaré que les étudiantes qui aidaient l’équipe de football à attirer les meilleures recrues devaient être attrayantes, blondes et en forme, selon le rapport d’enquête. Les employés étudiants existants qui ne répondaient pas à ces critères devraient avoir moins d’heures ou être licenciés, précise le rapport.

À la suite des conclusions de l’enquête, LSU a envoyé à Miles une lettre de réprimande et lui a demandé de signer des formulaires indiquant qu’il avait lu et compris les politiques de l’école. L’université lui a également ordonné de cesser d’embaucher des étudiants pour garder les enfants, de cesser d’être seul avec eux, d’assister à huit séances d’une heure avec un avocat et de payer de sa propre poche.

Si Miles répétait son comportement, l’école a déclaré dans la lettre, il perdrait son emploi et violerait son contrat.

Lisez le rapport complet:Allégations des Miles

Les allégations contre Miles – maintenant entraîneur-chef de l’Université du Kansas – ont été rendues publiques pour la première fois après que USA TODAY a intenté une action en justice pour les dossiers en janvier. LSU a initialement refusé de publier les disques et Miles est intervenu dans le procès de USA TODAY, affirmant que sa réputation serait ruinée si le rapport était rendu public. Miles a abandonné son offre de garder les dossiers scellés, son avocat affirmant que sa publication était nécessaire pour se défendre contre l’attention négative des médias.

« La publication du rapport Taylor Porter devrait mettre un terme aux rapports médiatiques sans fondement et inexacts selon lesquels l’entraîneur Les Miles s’est engagé dans un contact inapproprié avec un étudiant bénévole du département d’athlétisme il y a huit ans », selon un communiqué de l’avocat de Miles, Peter Ginsberg. L’entraîneur Miles a nié alors, comme il le nie maintenant, qu’une telle conduite se soit produite. «

En 2013, Miles et LSU ont pris des mesures pour s’assurer que les dossiers restent secrets, selon une lettre publiée avec le rapport d’enquête. Dans ce document, les avocats de LSU disent à Miles que si quelqu’un le demande, l’école se bat contre la libération devant le tribunal.

L’enquête interne sur Miles est la dernière découverte par USA TODAY, qui a révélé une mauvaise gestion généralisée d’allégations d’inconduite sexuelle par le département des sports de LSU et l’administration au sens large. Les reportages de USA TODAY ont incité LSU à embaucher en novembre le cabinet d’avocats externe Husch Blackwell pour auditer sa gestion de dizaines d’affaires d’inconduite sexuelle depuis 2016.

Lire l’enquête de USA TODAY:Le LSU a mal géré les plaintes d’inconduite sexuelle contre des étudiants, y compris des athlètes de haut niveau

Le rapport Husch Blackwell, qui devrait être rendu public vendredi, devrait en révéler encore plus sur la conduite de Miles pendant son séjour à LSU, selon deux sources ayant une connaissance directe de l’enquête.

«Nous sommes ravis que cet important document ait été publié», a déclaré Scott Sternberg, avocat pour USA TODAY, faisant référence au rapport de 2013. «Nous pensons que les expurgations du juge étaient judicieuses et révèlent de manière appropriée au public concerné comment LSU a traité ces allégations contre le nom le plus célèbre de la Louisiane et l’employé de l’État le mieux payé.

Dans le rapport de 2013, l’étudiant travailleur qui a déclaré aux enquêteurs que Miles l’avait embrassée a déclaré que Miles s’intéressait à sa carrière. Il a suggéré qu’il pourrait l’aider et lui a demandé de mettre son numéro dans son téléphone sous un pseudonyme et a dit qu’il ferait de même.

Ils se sont envoyés des textos et se sont arrangés pour un moment pour se revoir. À un moment donné, les deux se sont rencontrés hors du campus et elle est montée dans sa voiture et a fait le tour. Pendant le trajet, l’étudiant a déclaré aux enquêteurs, Miles a suggéré «qu’ils se rendent ensemble dans un hôtel et ont mentionné son condo comme un autre lieu de rencontre. Il l’a également félicitée pour son apparence et a dit qu’il était attiré par elle.

Les enquêteurs ont écrit qu’ils n’étaient pas en mesure de déterminer ce qui s’était passé entre Miles et l’étudiant dans la voiture. Miles a nié l’avoir embrassée. Mais même s’ils acceptaient la version des événements de Miles, ont écrit les enquêteurs, « il semble qu’il ait fait preuve d’un mauvais jugement. »

Miles a été entraîneur de football en chef de LSU de 2005 à 2016. Il a mené les Tigers au match de championnat national à deux reprises, le remportant en 2007. En 2011, plusieurs organisations, dont l’Associated Press, l’ont nommé entraîneur national de l’année.

En janvier 2013, LSU lui a accordé une prolongation de contrat de deux ans qui a porté son salaire à 4,3 millions de dollars par an, faisant de lui le quatrième entraîneur de football universitaire le mieux payé du pays à l’époque.

« Les Miles est l’un des entraîneurs les plus titrés d’Amérique et il a le programme LSU en mesure de concourir pour des championnats chaque année dans la conférence de football la plus dominante du pays », a déclaré le directeur sportif de LSU, Joe Alleva, dans un communiqué. « Il recrute à un niveau élite, ses joueurs sont diplômés et il est un membre respecté de la communauté. Nous sommes fiers qu’il dirigera le programme de football LSU pour l’avenir à long terme. »

L’une des plaintes des étudiants travailleurs concernant son harcèlement sexuel a fait surface un mois plus tard. L’école l’a licencié en 2016, après que LSU eut un départ 2-2. Les avocats de Miles ont déclaré dans des documents judiciaires que son licenciement n’était «absolument pas lié» aux allégations du rapport.

L’Université du Kansas, l’université publique phare de l’État, a embauché Miles en novembre 2018. Il a été payé 3,3 millions de dollars en 2020, faisant de lui l’employé public le mieux payé de l’État, selon 24/7 Wall Street.

Le porte-parole du Kansas, Dan Beckler, a déclaré à USA TODAY la semaine dernière que l’école n’était pas au courant des allégations lorsque Miles a été embauché. Il avait parlé avec Miles et recueillait plus d’informations, a déclaré Beckler.

« Parce que cela implique l’ancien employeur de Coach Miles et précède son passage chez KU, et parce que nous n’avons pas de connaissances factuelles sur les détails de ces allégations, il n’est pas approprié pour nous de commenter davantage », a déclaré Beckler.

Beckler n’a pas encore renvoyé de demande de commentaires des USA AUJOURD’HUI suite à la publication du rapport jeudi.

Selon le rapport d’enquête, qui remplace les références au nom de Miles par «XXX», Miles est devenu plus «pratique» sur les questions du département des sports après avoir conduit LSU au titre national, «y compris les employés étudiants». Le rapport indique que Miles a été impliqué à la fois dans le recrutement et les entretiens avec des étudiantes en 2012, et a fait savoir qu’elles devraient avoir un certain «look». (séduisante, blonde, en forme.) »

«Il a également fait sentir à leurs supérieurs hiérarchiques que les étudiants qui ne répondaient pas à ces critères devraient avoir moins d’heures ou être licenciés.»

Mais l’intérêt de Miles pour certains employés allait au-delà de leur embauche, selon des femmes interrogées par les enquêteurs. Les étudiants qui ont signalé Miles à leurs patrons en 2013 ont déclaré qu’il leur avait proposé de les aider à trouver un emploi dans l’industrie, en disant à l’un d’entre eux qu’elle pourrait peut-être travailler pour lui «sur ses affaires personnelles» après l’obtention de son diplôme.

Une travailleuse, appelée étudiante n ° 2, ainsi que son père, ont signalé Miles au superviseur de l’étudiant, le directeur du football de LSU recrutant Sharon Lewis. Miles avait commencé à lui envoyer des messages Facebook, et lors d’une réunion avec Miles seul dans son bureau, elle a dit qu’il avait suggéré qu’elle pourrait travailler pour son entreprise personnelle lorsqu’elle obtiendrait son diplôme. Elle a dit que Miles lui avait dit d’entrer son numéro de téléphone dans son téléphone et d’utiliser un pseudonyme, et qu’il ferait de même pour elle. Miles a alors entamé une conversation par SMS avec elle et a fait des plans pour la rencontrer.

L’étudiant a dit que Miles était venue la chercher dans sa voiture, seul. Il a suggéré qu’ils se rendent ensemble dans un hôtel et a également mentionné son condo comme un autre lieu de rencontre, indique le rapport. Miles a également complimenté son apparence et a déclaré qu’il était attiré par elle. Il a garé sa voiture derrière le complexe sportif LSU, a-t-elle dit, et l’a embrassée deux fois.

Miles a déclaré à l’enquêteur que le but de cette réunion était de «parler davantage avec elle de ses aspirations professionnelles et de lui parler d’un agent sportif qu’il avait vu lors d’un récent voyage». Il a admis la conduire seule dans sa voiture mais a nié l’avoir embrassée.

L’enquêteuse a déclaré qu’elle était «incapable de déterminer ce qui s’était passé dans la voiture entre» Miles et l’étudiant n ° 2.

«Cependant, il ne fait guère de doute que la conduite, si elle est vraie, est inappropriée et inacceptable», indique le rapport. «Même en acceptant la version des événements de XXX, il semble qu’il a fait preuve d’un manque de jugement en se plaçant lui-même (et l’employé étudiant) dans une situation dans laquelle l’employé étudiant pourrait être mal à l’aise et / ou il peut faire l’objet d’une telle plainte.»

Une autre travailleuse étudiante, appelée étudiante n ° 1, a déclaré qu’elle avait eu un appel téléphonique et d’autres interactions avec Miles qui la mettaient mal à l’aise. L’étudiante a déclaré qu’elle s’était inquiétée lorsque Miles lui avait demandé de garder ses enfants, mais a ensuite changé ses plans et lui a demandé de les rejoindre pour aller regarder un film. Cet étudiant avait également séjourné dans le condo de Miles une nuit, à la suggestion de la femme de Miles, indique le rapport.

Le rapport indique également que l’étudiant n ° 1 a dit à l’étudiant n ° 2 que Miles l’avait «acculée» et l’avait touchée, mais elle a nié cela lors de son entretien avec l’enquêteur. L’élève n ° 2 a soutenu que Miles l’avait soumise à des «contacts non désirés».

En raison des préoccupations de l’étudiant n ° 1, le directeur sportif de l’époque, Joe Alleva, a rencontré Miles et lui a interdit d’avoir des réunions individuelles ou des interactions avec des employés étudiants, ainsi que de leur envoyer des SMS ou de les appeler. Le département des sports a également organisé diverses formations sur le harcèlement sexuel, et Miles a été informé que les employés étudiants ne pouvaient pas garder des enfants à sa place.

Le rapport indique que Miles a envoyé un texto à au moins un autre ancien employé étudiant en utilisant son téléphone à brûleur. L’étudiante a dit qu’elle n’était pas mal à l’aise avec cela, même si elle trouvait cela inhabituel. L’enquêteuse a trouvé «troublant», a-t-elle écrit, que d’autres employés du ministère aient abordé la situation en disant à l’étudiant d’ignorer les textes; les employés «ont laissé entendre que d’autres avaient vécu des expériences similaires», indique le rapport.

L’enquêteuse a écrit qu’elle avait interrogé d’autres étudiants et superviseurs, mais pas tous les étudiants travaillant avec l’étudiant n ° 2, afin de ne pas compromettre sa confidentialité et parce qu’elle « n’avait aucune indication qu’un autre employé étudiant ait vécu une expérience similaire. »

L’enquêteur a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé de motif de discipliner ou de licencier Miles, mais avait recommandé des mesures correctives pour remédier à ses «comportements problématiques». Cela comprenait une directive écrite lui interdisant d’avoir des contacts individuels avec les étudiants employés et l’obligeant à utiliser son téléphone cellulaire émis par le SJM pour communiquer avec les employés. Elle recommande également à Miles de suivre des conseils «pour l’aider à comprendre comment établir des limites appropriées avec les étudiants et les employés étudiants».