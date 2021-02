L’ancien entraîneur de football du LSU, Les Miles, a fait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel en 2013

Trois ans avant que l’Université d’État de Louisiane ne le licencie, l’entraîneur en chef de football Les Miles a résisté à une enquête interne sur des allégations de harcèlement sexuel et fait des commentaires sexistes sur des étudiants travailleurs, a appris USA TODAY.

Au moment de l’enquête de 2013, menée discrètement par un cabinet d’avocats extérieur, Miles était l’un des entraîneurs les plus réussis et les plus aimés du pays dans le football universitaire, l’un des clubs exclusifs à remporter un championnat national. Bien que ses actions aient été jugées inappropriées, Miles semble n’avoir subi aucune répercussion publique de la part de LSU.

Ce n’est qu’en 2016, après que LSU a démarré 2-2, que l’école l’a renvoyé. Il est maintenant entraîneur de football en chef à l’Université du Kansas.

USA TODAY a poursuivi LSU en janvier pour obtenir une copie du rapport d’enquête après que LSU a refusé de le publier. Le juge du tribunal de district d’East Baton Rouge, Chip Moore, a indiqué que la majeure partie devrait être rendue publique et a montré le document aux avocats de l’affaire. Mais Moore a également ordonné mardi qu’il reste scellé jusqu’à un procès le 30 mars pour entendre les objections de Miles et de LSU à la libération.

USA TODAY a eu connaissance de l’enquête grâce à des entretiens avec trois personnes qui étaient en mesure de le savoir et qui ont parlé sous couvert d’anonymat, par crainte de représailles. Les gens ont décrit la nature des allégations et les conclusions de l’enquête.

L’enquête Miles est la dernière découverte par USA TODAY, qui a révélé une mauvaise gestion généralisée d’allégations d’inconduite sexuelle par le département des sports de LSU et l’administration au sens large. Les reportages de l’agence de presse ont incité LSU à embaucher un autre cabinet d’avocats externe, Husch Blackwell, pour auditer sa gestion d’environ 60 cas d’inconduite sexuelle entre 2016 et 2018.

Lire l’enquête USA TODAY:Le LSU a mal géré les plaintes d’inconduite sexuelle contre des étudiants, y compris des athlètes de haut niveau

Plus tôt ce mois-ci, le ministère américain de l’Éducation a également lancé une enquête approfondie sur la conformité de l’école aux lois sur la sécurité du campus, citant des rapports des médias et de nombreuses plaintes.

Les allégations d’inconduite sexuelle contre Miles n’ont jamais été rapportées publiquement et soulèvent la question de savoir si l’école a fermé les yeux sur l’inconduite sexuelle d’un entraîneur qui était l’employé le mieux payé de Louisiane et sans doute son plus influent. Miles a gagné près de 4,4 millions de dollars en 2015, selon la base de données des entraîneurs de USA TODAY Sports.

USA TODAY a tenté de contacter les femmes qui alléguaient l’inconduite. Celui qui a répondu a refusé de commenter.

Miles n’a pas retourné un appel téléphonique mercredi pour demander un commentaire. Son avocat, Peter Ginsberg, n’a pas donné de réponse directe lorsqu’il a été interrogé sur l’enquête de 2013 par USA TODAY. Il a également dit que, « Compte tenu de l’ordonnance du tribunal de Louisiane hier, je ne suis pas en droit de répondre de manière substantielle à votre demande. »

Le porte-parole du LSU, Jim Sabourin, a déclaré dans un communiqué: « Nous ne sommes pas en mesure de commenter ces allégations, car il existe actuellement une ordonnance du tribunal interdisant la divulgation de toute information connexe. »

Le porte-parole du Kansas, Dan Beckler, a déclaré que l’école n’était pas au courant des allégations lorsque Miles a été embauché. Il a parlé avec Miles et recueille plus d’informations.

« Parce que cela implique l’ancien employeur de Coach Miles et précède son passage chez KU, et parce que nous n’avons pas de connaissances factuelles sur les détails de ces allégations, il n’est pas approprié pour nous de commenter davantage », a déclaré Beckler.

Mercredi, The Advocate à Baton Rouge a rapporté que Miles avait conclu un accord avec un étudiant du LSU qui accusait Miles de «l’avoir frappée». The Advocate, qui a cité de multiples sources ayant une connaissance directe de la situation, n’a fourni aucun autre détail sur le règlement ou ce qui y a conduit, sauf pour dire qu’il s’est produit il y a une dizaine d’années.

Les journalistes ont demandé des documents relatifs à l’enquête interne en décembre. LSU avait refusé de les libérer, invoquant le droit à la vie privée de Miles et, plus tard, le privilège avocat-client.

USA TODAY a fait valoir qu’en tant que personnalité publique et employé de l’État le mieux rémunéré à l’époque, le droit du public d’être informé de l’enquête l’emportait sur les intérêts de la vie privée de Miles. Il a également fait valoir que l’embauche d’un cabinet d’avocats externe ne rend pas une enquête interne confidentielle.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Miles ont affirmé que les dossiers devaient rester totalement privés car les allégations «se sont avérées sans preuves corroborantes». L’enquête, ont-ils déclaré, «n’a abouti à aucune mesure disciplinaire ou constatation d’actes répréhensibles» et qu’elle a «disculpé» Miles.

Dans le même temps, ses avocats ont déclaré que les dossiers contenaient des informations «de nature hautement personnelle», dont la divulgation ferait immédiatement subir à Miles «une atteinte grave à sa réputation et à sa vie personnelle» et «une perte irréparable».

L’enquête n’a pas, en fait, absout Miles des actes répréhensibles, a appris USA TODAY de sources indépendantes. Il n’a pas non plus conclu que les allégations étaient sans fondement. Les enquêteurs ont plutôt déterminé que la conduite de Miles n’avait pas atteint le niveau d’une infraction à la loi.

‘Le Chapelier Fou’

LSU a embauché Miles comme entraîneur-chef en 2005. Surnommé le «Chapelier fou», il était connu pour ses appels courageux, ses conférences de presse excentriques et ses pitreries loufoques, notamment en mangeant des morceaux d’herbe pendant les matchs.

Son mandat à LSU a été riche en succès sur le terrain. Il a mené les Tigers au match de championnat national à deux reprises, le remportant en 2007. En 2011, plusieurs organisations, dont l’Associated Press, l’ont nommé entraîneur national de l’année.

Miles, qui a mené les Tigers à 114 victoires et n’a perdu que 34 matchs, a été renvoyé un mois après le début de la saison 2016, après que LSU ait perdu deux de ses quatre premiers matchs. L’entraîneur actuel Ed Orgeron l’a remplacé. Les avocats de Miles ont déclaré que son licenciement n’était «absolument pas lié» aux allégations du rapport.

L’Université du Kansas, l’université publique phare de l’État, a embauché Miles en novembre 2018. Il a été payé 3,3 millions de dollars en 2020, faisant de lui l’employé public le mieux payé de l’État, selon 24/7 Wall Street.

La carrière de Miles n’a pas été sans controverse hors du terrain, cependant. Il a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir adopté des positions douces sur les joueurs accusés de violence contre les femmes, notamment pour avoir permis aux joueurs de reprendre la compétition alors que des accusations criminelles étaient en cours contre elles.

En 2013, il a été impliqué dans un scandale dans son ancienne école, l’Oklahoma State University, où des étudiantes «hôtesses» auraient attiré des recrues de football à l’école en ayant des relations sexuelles avec elles lors de visites sur le campus.

Trente anciennes joueuses d’OSU et 14 anciennes étudiantes ont détaillé le programme d’hôtesse d’OSU – connu sous le nom de «Orange Pride» – à Sports Illustrated en 2013, dans le cadre de l’enquête en plusieurs parties du magazine sur l’école. Bien que les athlètes et les étudiants aient déclaré qu’ils n’étaient pas spécifiquement au courant des entraîneurs ordonnant aux hôtesses d’avoir des relations sexuelles avec des recrues, ils ont déclaré que certains membres du personnel étaient au courant et que les entraîneurs choisissaient parfois personnellement les membres de Pride à jumeler avec certaines recrues.

D’autres écoles, y compris LSU, avaient des programmes d’hôtesse à l’époque. Mais Miles, qui a été entraîneur à l’OSU de 2001 à 2004, a joué un rôle anormalement central avec Orange Pride, a rapporté Sports Illustrated, examinant personnellement les candidats étudiants. En outre, OSU a étendu Orange Pride en 2004, la même année, la NCAA a pris des mesures pour décourager de tels programmes, selon l’article. Le nombre de membres du groupe a plus que triplé et il y avait «une plus grande importance pour attirer des filles plus jolies et plus extraverties».

Miles a déclaré dans une déclaration à Sports Illustrated qu’il n’était « pas au courant de ce qui se produise et je suis tout à fait sûr qu’aucun membre du personnel n’était au courant de recrues couchant avec ce groupe d’étudiants ou d’autres étudiants. »

Interrogé sur sa propre implication dans le programme d’hôtesse, Miles a déclaré:

«Le rôle des volontaires dans notre programme était important et je voulais souligner à quel point nous prenions au sérieux leurs devoirs et responsabilités et la manière dont nous attendions de ces étudiants qu’ils se conduisent s’ils étaient sélectionnés pour Orange Pride.»

Miles est intervenu

Quelques jours avant la première audience prévue dans le procès de USA TODAY, les avocats de Miles ont déposé des documents pour intervenir dans l’affaire en tant que partie intéressée. Moore a accordé à Miles la demande d’une ordonnance d’interdiction temporaire interdisant la publication des dossiers jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Les journalistes n’ont pas été autorisés à participer à la conférence privée tenue mardi entre Moore et l’avocat principal de l’organisation de presse, LSU et Miles.

Lors de cette conférence de mise en état mardi, les parties ont été informées des opinions du juge sur la rédaction et ont montré des copies des documents. USA TODAY, Miles et LSU vont maintenant faire le point et le juge prendra une décision finale après une audience le 30 mars.

Moore a également interdit à l’avocat représentant USA TODAY, Scott Sternberg, de révéler toute information contenue dans le document à un tiers, y compris les auteurs de cette histoire ou quiconque à USA TODAY, sous peine d’outrage au tribunal, ce qui pourrait être passible d’amendes ou d’emprisonnement.