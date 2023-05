L’ancien entraîneur-chef des Raptors Nick Nurse engagé par les 76ers de Philadelphie: source

Les 76ers de Philadelphie ont embauché l’entraîneur Nick Nurse lundi, après son départ des Raptors de Toronto, a déclaré à l’Associated Press une personne directement au courant de la décision.

La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat lundi parce que l’équipe n’avait pas annoncé le déménagement, qui a également été rapporté par Adrian Wojnarowski d’ESPN et The Athletic.

Nurse a mené les Raptors au championnat NBA 2019 après avoir battu les 76ers en demi-finale de la Conférence Est.

Nurse remplacera Doc Rivers, qui a été licencié après avoir mené les 76ers à leur deuxième saison consécutive de 50 victoires derrière le MVP de la NBA Joel Embiid, mais n’a de nouveau pas réussi à les mener à la finale de la Conférence Est.

Les 76ers détenaient une avance de 3-2 en demi-finale contre Boston avant de perdre le match 6 à domicile et ont été écrasés lors du match 7 sur la route.

227-163 en 5 saisons en tant qu’entraîneur-chef des Raptors

Nurse est allé 227-163 au cours de ses cinq saisons en tant qu’entraîneur à Toronto, où son pourcentage de victoires de 0,582 se classe comme le meilleur de tous les entraîneurs de l’histoire des Raptors. Il a également passé cinq ans en tant qu’assistant de l’ancien entraîneur des Raptors Dwane Casey avant de prendre la tête de l’équipe.

Nurse, qui est également entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball du Canada, a été renvoyé des Raptors après avoir perdu lors du tournoi de barrage contre les Chicago Bulls en avril.

Nurse a joué à Northern Iowa, puis a commencé sa carrière d’entraîneur là-bas en tant qu’assistant. Il a fini par devenir entraîneur-chef à l’Université Grand View alors qu’il n’avait que 23 ans. Il a été entraîneur en Belgique et en Grande-Bretagne – remportant deux titres de la British Basketball League en tant qu’entraîneur à Birmingham en 1996 et à Londres en 2000 – puis a obtenu quelques titres. dans ce qu’on appelle aujourd’hui la G League.

La deuxième couronne de la G League a fait remarquer Nurse. Il a guidé Rio Grande Valley vers un titre en 2013, et c’est à ce moment-là que les Raptors l’ont appelé et ont voulu lui parler d’infraction. Ils ont fini par l’embaucher comme assistant, et il était à Toronto depuis.