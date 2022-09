KANSAS CITY, Mo. (AP) – L’ancien entraîneur adjoint des Chiefs de Kansas City, Britt Reid, a plaidé coupable lundi à un crime de conduite en état d’ébriété ayant entraîné de graves blessures physiques résultant d’un accident de 2021, survenu lorsque sa camionnette a heurté deux voitures arrêtées sur une entrée interétatique rampe et grièvement blessé une fillette de 5 ans.

Reid, le fils de 37 ans de l’entraîneur des Chiefs Andy Reid, devait être jugé le 26 septembre. Il avait encouru jusqu’à sept ans de prison, mais l’accord de plaidoyer signifie qu’il risque maintenant une peine possible allant de probation à quatre ans de prison. Il a inscrit son plaidoyer devant le tribunal de circuit du comté de Jackson à Kansas City. La peine est fixée au 28 octobre.

Les enquêteurs ont déclaré que Britt Reid était en état d’ébriété et conduisait à environ 84 mph (135 km/h) lorsque son camion Dodge a heurté les voitures sur une rampe d’accès à l’Interstate 435 près du stade Arrowhead le 4 février 2021.

Une fille à l’intérieur d’une des voitures, Ariel Young, a subi un traumatisme crânien. Six personnes, dont Reid, ont été blessées dans l’accident.

Au tribunal lundi, Reid a reconnu qu’il buvait la nuit de l’accident.

“Je regrette vraiment ce que j’ai fait”, a déclaré Reid. “J’ai fait une énorme erreur. Je m’excuse auprès de la famille. Je ne voulais blesser personne.

Tom Pardo, un avocat représentant la famille d’Ariel, a déclaré qu’ils s’opposaient à l’accord de plaidoyer.

“Les cinq victimes de ce crime sont scandalisées”, a déclaré Pardo. « Le procureur ne demande pas la peine maximale autorisée par la loi. L’accusé est un ancien délinquant dont les actions ont plongé une fillette de 5 ans dans le coma et en ont gravement blessé trois autres.

Un officier de police de Kansas City qui est arrivé sur les lieux de l’accident a déclaré qu’il pouvait sentir l’alcool et que les yeux de Reid étaient injectés de sang, selon des documents judiciaires. Reid avait un taux d’alcoolémie de 0,113 deux heures après l’accident, a indiqué la police. La limite légale est de 0,08.

L’un des véhicules qu’il a heurté avait calé à cause d’une batterie déchargée et le second appartenait à la mère d’Ariel, qui était arrivée pour aider.

Les chefs ont conclu un accord confidentiel avec la famille d’Ariel en novembre pour payer son traitement médical en cours et d’autres dépenses.

Reid a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une blessure à l’aine après l’accident. Les Chiefs ont placé Reid en congé administratif et son travail avec l’équipe a pris fin après l’expiration de son contrat.

Ce n’est pas le premier problème juridique pour Reid, qui a obtenu son diplôme d’un programme de traitement de la toxicomanie en Pennsylvanie en 2009 après une série de démêlés avec les forces de l’ordre. Son père était alors entraîneur des Eagles de Philadelphie.

Le frère aîné de Britt Reid, Garrett, a purgé une peine de deux ans dans un programme antidrogue de l’État de Pennsylvanie après avoir été arrêté pour des accusations liées à la drogue. Garrett Reid a ensuite été retrouvé mort en août 2012 dans son dortoir de l’Université de Lehigh, où il assistait au camp d’entraînement des Eagles. Un coroner a statué qu’il était mort d’une surdose accidentelle d’héroïne.

___

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Margaret Stafford, Associated Press