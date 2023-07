L’ancien ensemble d’EastEnders est méconnaissable au milieu d’un énorme travail de démolition après le gros déménagement de 87 millions de livres sterling du savon

L’ancien ensemble d’EASTENDERS semble méconnaissable au milieu d’un énorme travail de démolition après le gros déménagement de 87 millions de livres sterling du feuilleton.

L’année dernière, les patrons de l’émission ont augmenté leurs effectifs et produisent maintenant la série mondialement connue du Elstree Center de la BBC, à deux pas de là.

Éclaboussure

L’ancien ensemble d’EastEnders semble méconnaissable au milieu d’un énorme travail de démolition[/caption] Éclaboussure

Il a été construit à l’origine lorsque le spectacle a été lancé en 1984[/caption]

L’ensemble EastEnders a été jugé plus adapté à l’usage en 2016 et les travaux ont commencé sur le nouvel emplacement de plusieurs millions de livres qui convient au tournage en HD.

Il a été construit à l’origine lorsque le spectacle a été lancé en 1984.

L’ensemble n’était destiné à être utilisé que pendant deux ans mais la production s’y est poursuivie pendant des décennies.

Des ouvriers ont été photographiés en train de démonter des parties du décor au début de 2022.

De nouvelles photos aériennes montrent l’ensemble abandonné et démoli, le Queen Vic n’étant plus debout.

Le contour d’Albert Square demeure, bien qu’envahi par des arbustes, tout comme Beale’s Plie, le bar Prince Albert, le magasin de paris et la pharmacie.

L’année dernière, après des années de retard, le tournage a commencé sur le nouveau plateau amélioré, y compris dans le célèbre Queen Vic.

Les premières scènes tournées sur le nouveau plateau ont été diffusées au printemps 2022.

L’investissement dans la série télévisée la plus ancienne de la BBC et dans le centre Elstree plus large a permis d’améliorer le tournage en haute définition.

Il a également élargi les options de tournage, la production d’EastEnders étant désormais en mesure d’explorer de nouveaux domaines à l’écran.

Éclaboussure

De nouvelles photos aériennes montrent l’ensemble abandonné et démoli, le Queen Vic n’étant plus debout[/caption] Éclaboussure

Les chefs de spectacle produisent désormais la série mondialement connue à deux pas de là[/caption]