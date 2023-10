L’ancien enfant prodige autrichien Sebastian Kurz est jugé pour parjure

(Bloomberg) — ancien chancelier autrichien Sébastien Kurz fait face à des accusations de parjure mercredi dans un procès qui portera sur les événements qui ont déclenché la chute politique du plus jeune dirigeant européen de l’époque et étoile montante du centre-droit.

Les procureurs affirment que Kurz, aujourd’hui âgé de 37 ans, a menti sous serment lors d’une enquête parlementaire sur un scandale de 2019 qui a fait tomber son gouvernement. Il risque jusqu’à trois ans de prison s’il est reconnu coupable.

Kurz nie les accusations et plaidera non coupable, a écrit son avocat Otto Dietrich dans un courrier électronique avant le procès. Le juge du tribunal pénal régional de Vienne a prévu trois jours d’audience.

Les procureurs autrichiens s’en prennent depuis longtemps aux politiciens pour des méfaits présumés. L’ancien chancelier Fred Sinowatz a été reconnu coupable et condamné à une amende pour faux témoignage il y a trente ans. Au cours des années suivantes, plus d’une douzaine de ministres du gouvernement ont été jugés. Plus récemment, l’ancien directeur financier autrichien, Karl-Heinz Grasser, a été reconnu coupable de corruption après plus d’une décennie de batailles juridiques.

«Le sort de Kurz est d’une importance internationale parce qu’il était une figure emblématique du centre-droit en Europe, un voyageur en montrant qu’une politique populiste douce avec un noyau de communication et de marketing astucieux peut capter les électeurs du centre et de l’extrême droite. », a déclaré Marcus How, analyste des risques politiques chez VE Insight. « Peu de politiciens sont aussi polarisants. »

L’enjeu concerne les déclarations faites par Kurz sous serment aux parlementaires enquêtant sur une vidéo secrète filmée sur l’île espagnole d’Ibiza, censée montrer le partenaire de la coalition de Kurz vendant de l’influence à une femme prétendant avoir des relations avec un oligarque russe. L’incident a renversé le gouvernement et a conduit à la publication de milliers de messages WhatsApp à la suite de descentes d’enquêteurs auprès de représentants du gouvernement.

Les procureurs affirment que des messages privés montrent que Kurz a personnellement pris des décisions clés en matière d’embauche au sein de l’agence autrichienne des biens de l’État, alors qu’il a affirmé devant la commission parlementaire qu’il gardait l’entreprise à distance. En Autriche, la Freunderlwirtschaft, ou économie de l’amitié, dans laquelle les partis accordent des sinécures aux loyalistes, est depuis longtemps un élément controversé de la politique nationale et Kurz a accédé au pouvoir en promettant de mettre fin à cette pratique.

« Kurz est sans doute devenu le bouc émissaire des pratiques dans lesquelles se sont engagés tous les principaux partis », a déclaré How. « Mais l’odeur de l’hypocrisie est néanmoins accablante, étant donné que Kurz avait spécifiquement fait campagne pour mettre fin à l’économie de l’amitié et moderniser le fonctionnement du pays. »

Depuis qu’il a quitté la politique, Kurz est devenu un stratège mondial pour Thiel Capital, la société d’investissement dirigée par le milliardaire donateur de Trump Peter Thiel, et a participé à des campagnes sur les réseaux sociaux pour persuader le public autrichien qu’il est victime d’un montage élaboré.

Les procureurs enquêtent toujours sur les soupçons selon lesquels Kurz aurait alimenté la désinformation en utilisant l’argent public pour fabriquer des sondages d’opinion dans les tabloïds autrichiens avant son entrée en fonction.

–Avec le concours de Boris Groendahl.

