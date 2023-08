L’ancien enfant de Vancouver, connu pour afficher sa richesse sur les réseaux sociaux, est décédé

Un ancien adolescent de Vancouver qui est devenu célèbre en rappant et en affichant des voitures et de l’argent sur les réseaux sociaux est décédé.

Dans un post sur son Instagram mercredi (9 août), il est dit que Claire Hope, qui s’appelait Lil Tay sur les réseaux sociaux, est décédée. Il n’a pas précisé quand elle est morte, mais elle aurait eu environ 14 ans.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et bruyant de notre bien-aimée Claire. Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Ce résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc.

Le message ajoute que le frère de Claire était également décédé récemment, ajoutant « une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin » et les circonstances entourant leur mort « font toujours l’objet d’une enquête ».

Avant le message sur sa mort, la page de Claire semblait être inactive depuis juin 2018.

Claire a gagné un réseau social en 2018 à l’âge de 9 ans après avoir publié sur les réseaux sociaux, rappé et affiché de l’argent, des voitures et des maisons.

En 2018, elle est apparue sur « Good Morning America » ​​avec sa mère, Angie et son frère. Elle avait récemment déménagé à Hollywood.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.