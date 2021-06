L’ancien enfant acteur Drake Bell accusé de crime contre un mineur plaide non coupable | Nouvelles des gens

Washington: L’acteur hollywoodien Drake Bell, qui a joué le rôle de Drake dans la série à succès de Nickelodeon « Drake et Josh », a été accusé de tentative de mise en danger d’enfants et de diffusion d’informations nocives pour les mineurs.

Variety a rapporté que selon des documents judiciaires, la police de Cleveland a arrêté Bell, qui a plaidé non coupable devant le tribunal du comté de Cuyahoga le 3 juin. Bell, de son vrai nom Jared Drake Bell, a été libéré sous caution personnelle de 2 500 USD lui ordonnant de n’avoir aucun contact avec sa prétendue victime.

Selon un média de Cleveland, Bell se serait engagé dans une conversation inappropriée avec un mineur qui « était parfois de nature sexuelle ». L’incident allégué se serait produit le 1er décembre 2017, le même jour où Bell devait se produire dans un club de Cleveland, The Odeon.

Cependant, Bell n’a été inculpé que le mois dernier et il doit revenir devant le tribunal le 23 juin. La photo de Bell prise à la prison du comté de Cuyahoga est datée du jeudi 3 juin, juste avant 15 heures. On lui a demandé de soumettre de l’ADN, ce qui est une pratique courante dans l’Ohio.

En 2015, Bell a été arrêté pour conduite en état d’ivresse avec une caution fixée à 20 000 USD. Dans ce cas, il a plaidé sans conteste un délit et a passé quatre jours en prison. « Drake et Josh », ont suivi l’histoire des demi-frères Drake Parker (Bell) et Josh Nichols (Josh Peck).

Il a fait ses débuts en 2004 et a duré quatre saisons, se terminant en 2017. L’émission a également engendré trois téléfilms et était l’un des programmes les mieux notés de Nickelodeon, avec une moyenne d’environ 3 millions de téléspectateurs à l’époque.

Bell avait interprété la chanson thème d’ouverture de l’émission, » I Found a Way « , et a également sorti plusieurs albums tout au long de sa carrière, dont » Telegraph » de 2005, » It’s Only Time » de 2006 et » 2014 » « Ready Steady Go ! » et « Sesiones En Casa » de 2020.