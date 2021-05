L’ancien écrivain de la WWE Vince Russo a une histoire «  folle  » impliquant Bray Wyatt et Bo Dallas

Le monde de World Wrestling Entertainment (WWE) bouillonne toujours d’histoires intéressantes qui captivent le public. Et dans l’une des histoires récentes lancées par l’ancien scénariste en chef de la WWE Vince Russo, il fait ressortir une tournure dramatique pour les deux lutteurs Bo Dallas et son frère réel Bray Wyatt.

Sportskeeda rapports, dans le récent épisode de Writing with Russo, l’ancien rédacteur en chef a suggéré une situation hypothétique où Wyatt pourrait parler à un psychothérapeute, Bo Dallas revenant pour ajouter un élément de drame familial réel à l’histoire. Le public serait certainement intéressé de savoir le pourquoi et le comment des deux frères qui sont devenus des lutteurs et comment leurs carrières se sont en quelque sorte heurtées, ce qui a rafraîchi certaines de leurs blessures d’enfance.

Russo, qui a travaillé comme rédacteur en chef de la WWE de 1997 à 1999, s’est entretenu avec le Dr Chris Featherstone de SK Wrestling, où il lui a dit qu’il voulait voir Bray dans un fauteuil de psychiatre et parler de tout ce qu’il avait affaire. L’écrivain a ensuite suggéré que cette conversation se développerait ensuite, fournissant des informations intéressantes sur l’esprit de Bray.

Il souhaite entendre Bray parler du phénomène du personnage Bray Wyatt et de la façon dont il était au sommet du monde, mais les gens autour de lui ont échoué. Et comment chaque semaine, lorsque Braun proposait ces nouvelles idées créatives, elles n’étaient pas reçues positivement, il recevait une seconde vie et échouait une seconde fois également, a déclaré l’écrivain.

Russo a également déclaré à SportsKeeda que les annonceurs de la WWE ne devraient pas être informés du scénario car ils ont tendance à le « tuer ». Pour Russo, entrer dans l’esprit et le cœur de Bray serait le moyen de faire ressortir un épisode dramatique intense dans les prochains matchs de la WWE.

