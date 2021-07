L’ancien Dodger Dave Stewart livide à propos du traitement de l’affaire Trevor Bauer

SCOTTSDALE, Arizona – Le grand Dave Stewart, furieux du refus des Dodgers de Los Angeles de discipliner le partant Trevor Bauer jusqu’à ce que la Major League Baseball le mette en congé administratif vendredi, a informé les responsables de l’équipe qu’il n’assisterait pas à leur 40e anniversaire de championnat des World Series.

Bauer a reçu une ordonnance d’interdiction temporaire la semaine dernière à la demande d’une femme de 27 ans qui a déclaré à la police de Pasadena, en Californie, qu’elle avait été violée et agressée par Bauer plus tôt cette saison. Aucune accusation n’a été portée car il fait toujours l’objet d’une enquête criminelle.

Bauer, par l’intermédiaire de son avocat Jon Fetterolf, a nié les allégations.

« L’organisation n’est plus ce qu’elle était lorsque nous avons réussi », a déclaré Stewart, un lanceur de relève recrue de l’équipe des World Series 1981, à USA TODAY Sports. « L’organisation des Dodgers dans laquelle j’ai grandi sous la famille O’Malley ne supporterait jamais cela. Les Dodgers auraient dû intervenir dans cette situation, et ils ne l’ont pas fait. Vous devez avoir des normes de caractère.

« Je leur ai dit : ‘Je ne peux pas me présenter pour ça.’ «

Lorsque Stewart a informé les Dodgers qu’il n’assisterait pas à la célébration du 25 juillet, il a déclaré avoir reçu un e-mail qui disait : « L’équipe et les associations de joueurs soutiennent le joueur jusqu’à ce qu’il soit coupable.

Stewart a dit qu’il avait répondu en majuscules : » IL A ENFERMÉ LA RÈGLE NON ÉCRITE SUR LA FAÇON DE TRAITER LES FEMMES !

Stewart, 64 ans, qui a grandi avec six sœurs, a déclaré qu’il était horrifié lorsqu’il a vu des photos de la demande d’ordonnance d’interdiction temporaire soumise par la femme qui la montrent avec deux yeux noirs, un visage gravement écorché, une lèvre ensanglantée et une mâchoire enflée.

La politique de USA TODAY Sports est de ne pas identifier les individus qui allèguent des crimes sexuels sans leur permission.

La demande d’ordonnance d’interdiction temporaire a été déposée mardi, le document a été rendu public mercredi et les Dodgers ont annoncé jeudi que Bauer lancerait comme prévu dimanche contre les Nationals de Washington.

Vendredi, la MLB a placé Bauer en congé administratif payé de sept jours. La MLB devrait soumettre une demande à la Major League Baseball Players Association pour prolonger le congé de sept jours supplémentaires conformément aux termes de la convention collective.

Les Dodgers disent qu’ils attendaient la MLB pour prendre une décision, mais Stewart a déclaré que les Dodgers auraient dû agir en premier et suspendre Bauer. Il existe un précédent récent pour une telle action. Cleveland a placé les lanceurs partants Mike Clevinger et Zach Plesac sur la liste restreinte en août lorsqu’ils ont enfreint les règles de l’équipe en quittant leur hôtel et en risquant d’être exposés au virus COVID-19. Les Nationals de Washington ont suspendu le plus proche Jonathan Papelbon pour quatre matchs pour avoir commencé un combat avec le voltigeur Bryce Harper en 2015.

« Les Dodgers ont laissé la MLB appliquer le congé », a déclaré Stewart, « mais à mon avis, vous n’avez pas besoin d’attendre que la MLB vous dise quoi faire. Pourquoi mets-tu la main sur une femme de cette façon ? Il essaie de dire que c’était consensuel, mais quel genre de personne ferait ça ? »

Fetterolf a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que les rencontres que Bauer avait eues avec la femme étaient « entièrement consensuelles ».

« Son fondement pour déposer une ordonnance de protection est inexistant, frauduleux et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes », a déclaré Fetterolf. « Toutes les allégations selon lesquelles les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Une audience devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles est prévue pour le 23 juillet, date à laquelle Bauer pourra officiellement contester les allégations.

La police de Pasadena enquête sur l’affaire depuis six semaines et a déclaré vendredi à USA TODAY Sports que l’enquête était « plus importante que nous ne le pensions », selon le lieutenant Carolyn Gordon.

Bauer, 30 ans, a signé un contrat d’agent libre de 102 millions de dollars sur trois ans en février avec les Dodgers, et est le joueur de baseball le mieux payé cette année avec sa garantie de 40 millions de dollars. Il sera payé tant qu’il est en congé administratif, mais pas s’il est suspendu par la MLB.

« Je sais qu’ils lui doivent beaucoup d’argent, mais la bonne chose est de prendre vos distances avec ce gars », a déclaré Stewart. « Je ne veux pas de lui dans mon club-house. Si vous êtes un coéquipier, vous ne pouvez pas le soutenir. Et si vous êtes un coéquipier qui le soutient, que représentez-vous ?

« S’il n’y avait pas eu son contrat, il serait parti. Mais même avec l’argent qu’ils lui doivent, vous ne pouvez pas le laisser jouer pour vous et agir comme si de rien n’était. Vous ne pouvez tout simplement pas. »

Stewart dit qu’il a discuté de sa raison de ne pas assister à la cérémonie avec seulement quelques-uns de ses amis les plus proches. L’ancien coéquipier Davey Lopes n’assistera pas non plus à la cérémonie, mais pour une myriade de raisons. Stewart n’essaie pas de décourager quiconque d’y aller, mais dans son cœur, il sait qu’il ne peut pas entrer dans le Dodger Stadium et représenter l’organisation.

« J’étais vraiment impatient d’y être aussi », a déclaré Stewart, triple champion des World Series et quadruple vainqueur de 20 matchs, qui est devenu plus tard entraîneur des lanceurs des Padres de San Diego et directeur général des Diamondbacks de l’Arizona. . « Cela aurait été formidable de voir tous mes anciens coéquipiers de ma première équipe des World Series. Et bien que Tommy Lasorda n’aurait pas été là, cela aurait été formidable d’entendre son nom et de voir ce qu’ils feraient pour lui.

«Ce fut un honneur de jouer pour les Dodgers. C’était une organisation tellement spéciale. Je veux dire, les familles étaient toujours autorisées à voyager dans l’avion de l’équipe. Les enfants couraient autour du club-house comme si c’était Disneyland. C’était la tradition des Dodger. Ils représentaient le caractère. »

Suivez Nightengale sur Twitter @Bnightengale.