L’ancien discours d’Angelina Jolie sur la violence domestique et la maltraitance des enfants devient viral

L’actrice hollywoodienne Angelina Jolie a reçu une reconnaissance mondiale pour son travail humanitaire. Plus tôt, l’actrice a prononcé un discours puissant sur la violence domestique et la maltraitance des enfants. Aujourd’hui, la vidéo de son discours fait le tour des réseaux sociaux. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter Lilies and Daisies, la vidéo présente Jolie parlant des deux maux de la société. Elle a prononcé ce discours lors de sa visite au Capitole, Washington DC Avec cela, elle a exhorté les sénateurs à renouveler la loi sur la violence contre les femmes. “Ce discours d’Angelina Jolie sur la violence domestique et la maltraitance des enfants est si puissant. et elle et ses enfants font partie des millions de victimes et de survivants qui ont dû subir des abus en silence”, lit-on dans la légende de la vidéo.

“Debout ici au centre du pouvoir de notre nation, je ne peux que penser à tous ceux qui se sont sentis impuissants à cause de leurs agresseurs… à cause d’un système qui n’a pas réussi à les protéger”, a ajouté Jolie. les situations vous diront à quel point ils se sentent éloignés du “pouvoir concentré ici dans ce bâtiment – le pouvoir d’adopter des lois qui auraient pu empêcher leur douleur en premier lieu”.

ce discours d’angelina jolie sur la violence domestique et la maltraitance des enfants est si puissant. et elle et ses enfants font partie des millions de victimes et de survivants qui ont dû subir des abus en silence. pic.twitter.com/Cm9ImtzwnW– lilian (@liliandaisies) 14 janvier 2023

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a cumulé près d’un million de vues. “J’admire le plaidoyer constant d’Angelina et son engagement en faveur de l’égalité de justice et de la protection de la loi pour les personnes défavorisées !”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “En tant que femme noire, je suis désolée, c’était si rafraîchissant d’entendre un WW parler. sur la façon dont les ecchymoses apparaissent différemment chez les femmes noires et brunes. En général, c’est tellement frustrant quand je vois des maladies ou des éruptions cutanées montrées dans des schémas médicaux et des images, mais que je dois chercher comment elles apparaissent sur ma peau.

Vous regardez cela comme quelqu’un qui souffre d’abus et regardez votre mère continuer à être maltraitée par votre père, c’est vraiment différent https://t.co/lTifpySdMQ— (@sapharelli) 16 janvier 2023

L’actrice a été saluée par beaucoup pour ce discours puissant.

