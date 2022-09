L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev inhumé lors d’une cérémonie discrète à Moscou snobé par Poutine | Nouvelles du monde

L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, vénéré en Occident pour son rôle dans la fin de la guerre froide, est inhumé lors d’une cérémonie discrète en Russie après sa mort à l’âge de 91 ans.

Le Kremlin a refusé de déclarer des funérailles nationales – reflet de son malaise face à l’héritage d’un homme dont les réformes ont précipité l’éclatement de l’Union soviétique – et le président Vladimir Poutine snobé l’événement.

Alors que M. Gorbatchev était vénéré dans le monde entier pour avoir fait tomber le rideau de fer, il a été vilipendé par de nombreuses personnes chez lui pour l’effondrement soviétique et la crise économique qui a suivi, qui a plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

Rockstar très aimée considérée par Moscou comme un “agent étranger”

Jeudi, le président Poutine a déposé des fleurs en privé sur le cercueil de M. Gorbatchev à l’hôpital de Moscou où il est décédé des suites d’une longue maladie.

Le Kremlin a déclaré que l’emploi du temps chargé du président l’empêcherait d’assister aux funérailles.

M. Gorbatchev est enterré au cimetière Novodievitchi de Moscou à côté de sa femme, Raisa, à la suite d’une cérémonie d’adieu au Pillar Hall de la Maison des syndicats, un manoir près du Kremlin qui a servi de lieu pour les funérailles d’État depuis l’époque soviétique.

En savoir plus sur Mikhaïl Gorbatchev

Lors de l’événement d’adieu, des centaines de personnes en deuil sont passées devant le cercueil ouvert de M. Gorbatchev, flanqué de gardes honoraires, déposant des fleurs au son d’une musique solennelle.

Sa fille Irina et ses deux petites-filles étaient assises à côté du cercueil.

Malgré le choix du lieu prestigieux, le Kremlin s’est abstenu de le qualifier de funérailles d’État, son porte-parole affirmant qu’il en aurait des “éléments”, tels que des gardes honoraires, et l’aide du gouvernement pour l’organiser.

Déclarer des funérailles d’État pour M. Gorbatchev aurait obligé le président Poutine à y assister et aurait obligé Moscou à inviter des dirigeants étrangers, ce qu’il était apparemment réticent à faire au milieu des tensions croissantes avec l’Occident après avoir envoyé des troupes en Ukraine.

Dans les mois qui ont précédé sa mort, M. Gorbatchev a été “choqué et déconcerté” par la guerre de la Russie avec l’Ukrainedit son traducteur.

Le conflit – qui dure depuis plus de six mois – a fait des dizaines de milliers de morts et un énorme impact économique.

Ces derniers jours, la Russie a abandonné les plans de réouverture d’un important gazoduc qui envoie du gaz naturel vers l’Europe.

Pendant ce temps, des craintes subsistent quant à la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine, dont l’intégrité physique a été “violée”.

Dans le sud, les forces ukrainiennes se sont beaucoup concentrées sur la conduite d’opérations près de la ville occupée de Kherson – au milieu des soupçons d’une contre-offensive tant attendue.