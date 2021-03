L’ancien dirigeant soviétique Gorbatchev fête ses 90 ans

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Gorbatchev dans une lettre publiée par le Kremlin, l’appelant « l’un des hommes d’État les plus importants de l’ère moderne qui a eu un impact significatif sur l’histoire de notre nation et du monde ». Poutine a également félicité Gorbatchev pour avoir continué à travailler sur des projets humanitaires internationaux.

Le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la chancelière allemande Angela Merkel figuraient parmi les dirigeants mondiaux qui ont félicité Gorbatchev pour son anniversaire.

Dans une interview à l’agence de presse Tass publiée mardi, Gorbatchev a réaffirmé que les réformes politiques internes qu’il avait mises en œuvre et ses efforts pour mettre fin à la guerre froide n’avaient pas d’alternative.

« Je crois fermement que la perestroïka était nécessaire et que nous allions dans la bonne direction », a-t-il déclaré. «La principale réalisation nationale a été de libérer le peuple et de mettre fin au système totalitaire. Et les choses les plus importantes sur la scène internationale ont été de mettre fin à la guerre froide et de réduire radicalement les armes nucléaires. «

Gorbatchev s’est à nouveau plaint du coup d’État brutal en août 1991 organisé par la vieille garde du Parti communiste, qui l’a brièvement expulsé et a accéléré l’effondrement de l’Union soviétique.

« Il était possible de préserver l’Union soviétique, bien sûr sous une forme revitalisée et réformée qui aurait donné à la république de larges droits », a déclaré Gorbatchev à Tass.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était encore possible de restaurer l’Union soviétique, il a répondu qu’il était nécessaire de normaliser les liens avec ses anciens voisins soviétiques et de développer des alliances régionales.

Poutine, qui a qualifié la chute de l’Union soviétique de « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle », a évité les critiques personnelles de Gorbatchev, mais a souvent critiqué sa politique et a tenu le dirigeant soviétique responsable de l’excès de confiance en elle.

Pendant les 21 ans de règne de Poutine, les relations de la Russie avec l’Occident ont chuté au plus bas de l’après-guerre froide en raison de l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014, de l’ingérence du Kremlin dans l’élection présidentielle américaine de 2016, des attaques de piratage et, plus récemment, du chef de l’opposition russe Alexei. Navalny.

Alors que Gorbatchev a reçu des distinctions internationales pour avoir contribué à mettre fin à la guerre froide et à faire adopter des réformes libérales qui ont mis fin au monopole communiste du pouvoir, de nombreux Russes l’ont blâmé pour l’effondrement de l’Union soviétique qui a conduit à un effondrement économique dévastateur et à des troubles politiques.

Selon un sondage mené par le Centre panrusse de recherche sur l’opinion (WCIOM), 51% des répondants ont déclaré qu’il avait fait plus de mal que de bien à la nation, tandis que 32% ont déclaré que c’était à peu près la même chose, 7% considéraient son action principalement positive et le reste était indécis. Le sondage national de 1 600 a été mené dimanche et avait une marge d’erreur de pas plus de 2,5 points de pourcentage.