«Karadzic est l’une des rares personnes à avoir été reconnue coupable de génocide», Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré mercredi dans un communiqué. «Il était responsable du massacre d’hommes, de femmes et d’enfants lors du génocide de Srebrenica et a aidé à poursuivre le siège de Sarajevo avec ses attaques impitoyables contre des civils.»

En 2019, un tribunal de l’ONU a condamné Karadzic à la réclusion à perpétuité, jugeant que sa peine initiale de 40 ans de prison pour certains des pires crimes de guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale était trop clémente.

Il a été condamné en 2016 et est actuellement détenu dans un quartier pénitentiaire de l’ONU aux Pays-Bas.

Karadzic, qui était président du territoire de la Republika Srpska et dirigeait l’armée de Bosnie pendant la guerre civile des années 1990, a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, y compris le meurtre par ses troupes de milliers d’hommes et de garçons à Srebrenica en juillet 1995 .

Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de l’époque a salué la condamnation de Karadzic comme «Extrêmement important» et « Symboliquement puissant. »

De nombreux Serbes ont critiqué les jugements des tribunaux de l’ONU concernant le conflit, car ils dénigrent leur camp et ne traduisent pas en justice les personnes de l’opposition accusées d’être impliquées dans des atrocités.

