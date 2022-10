L’ancien dirigeant militant du NUM, Arthur Scargill, est de retour sur la ligne de piquetage – dans un musée de la mine de charbon

L’ancien chef du NUM de MILITANT, Arthur Scargill, était hier de retour sur la ligne de piquetage – dans un musée de la mine de charbon.

Scargill – autrefois surnommé Old King Coal – a rejoint le personnel après leur départ dans un différend salarial.

L’ancien président du NUM, Scargill, a rejoint les grévistes du National Coal Mining Museum, dont beaucoup sont d’anciens mineurs 1 crédit

Scargill a été arrêté à Orgreave, site de l’un des affrontements les plus célèbres entre les piqueteurs et la police Crédit : Getty

Les travailleurs comprennent des dizaines d’anciens mineurs qui effectuent des visites souterraines dans l’ancienne mine de Wakefield, West Yorks, aujourd’hui le National Coal Mining Museum.

Lorsque l’homme de 84 ans s’est présenté, la branche Unison a tweeté: “Arthur Scargill est sur notre ligne de piquetage en train de parler à d’anciens mineurs – c’est un peu émouvant.”

Plus tôt, un responsable syndical a posté : « Le téléphone vient de sonner. Une voix a dit : “Bonjour, c’est Arthur Scargill, j’étais le président du NUM.”

J’ai dit: “Je sais qui est Arthur Scargill.” Quoi qu’il en soit, en gros, c’est qu’il se joint à nous sur la ligne de piquetage.

Scargill a été le chef du Syndicat national des mineurs de 1982 à 2002. Il a mené une grève massive en 1984 lors d’une bataille avec le gouvernement de Margaret Thatcher au sujet des fermetures de mines.

La grève d’un an s’est effondrée en 1985 lorsque les mineurs ont voté pour reprendre le travail dans une défaite humiliante pour Scargill.

Au cours de l’amère dispute, il a été arrêté à Orgreave – scène des affrontements les plus violents entre la police et les piquets de grève – et condamné à une amende de 250 £ pour obstruction.

La ligne de piquetage au musée de la mine pendant une grève de cinq jours a été beaucoup plus pacifique.

Le personnel est sorti après que l’organisme de bienfaisance en charge leur ait offert une augmentation de salaire de 4,2%, plus 25 pence de l’heure.

Le guide Eric Richardson a déclaré: «Nous ne demandons pas une augmentation de salaire massive, nous voulons quelque chose que le musée peut se permettre.

« Nous en avons besoin, à cause de l’inflation. Nous allons tous dans les mêmes supermarchés et les mêmes garages pour faire le plein de nos voitures.

« Le musée est là où nous voulons être.

“Nous en profitons.”

L’association caritative du musée a déclaré: “Nous espérons toujours que cette situation pourra être résolue.”