L’ancien dirigeant écossais Nicola Sturgeon clame son innocence après une arrestation « profondément angoissante »

L’ancienne dirigeante écossaise Nicola Sturgeon a insisté dimanche sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal après son arrestation par la police dans le cadre d’une enquête sur les finances du parti au pouvoir du pays.

Les détectives ont interrogé l’ancien chef pendant environ sept heures dans le cadre de l’enquête « Operation Branchform » sur les finances du Parti national écossais (SNP), la force politique dominante en Écosse.

Elle a ensuite été libérée dans l’attente d’une enquête plus approfondie, a déclaré la police écossaise.

« Se retrouver dans la situation que j’ai vécue aujourd’hui alors que je suis certain de n’avoir commis aucune infraction est à la fois un choc et profondément affligeant », a écrit Sturgeon dans un communiqué publié sur Twitter après sa libération.

« Je ne ferais jamais rien pour nuire au SNP ou au pays », a-t-elle ajouté.

Compte tenu de l’enquête en cours, il y avait une limite à ce qu’elle pouvait dire, a-t-elle déclaré.

Mais elle a insisté : « L’innocence n’est pas seulement une présomption à laquelle j’ai droit en droit. Je sais sans aucun doute que je suis en fait innocent de tout acte répréhensible.

Une déclaration plus tôt dimanche de la police écossaise a déclaré: « Une femme de 52 ans qui a été arrêtée plus tôt dans la journée en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais, a été libérée sans inculpation. »

Son arrestation est la troisième de l’enquête qui a envoyé des ondes de choc dans la politique écossaise.

Le scandale de la brasserie a plongé le SNP dans une crise profonde et mis à mal son rêve d’une Ecosse indépendante.

Le secrétaire écossais fantôme du Labour, Ian Murray, a réagi aux dernières nouvelles en déclarant: « Pendant trop longtemps, une culture du secret et de la dissimulation a été autorisée à s’envenimer au cœur du SNP. »

Pendant ce temps, le leader écossais de la Lib Dem, Alex Cole-Hamilton, a déclaré: « Il est juste de dire que les événements d’aujourd’hui auront d’énormes ramifications à la fois pour le SNP et pour l’avenir de la politique écossaise. »

Questions sur le financement

Le mari de Sturgeon, Peter Murrell, l’ancien directeur général du SNP, a été arrêté en avril dans le cadre de l’enquête.

À l’époque, la police a fait une descente dans la maison de Glasgow partagée par le couple, érigeant une tente de scène de crime dans le jardin de devant et le siège du SNP à Édimbourg.

Murrell a longtemps été confronté à des questions sur le prétendu détournement de 600 000 £ (750 000 $) de dons SNP destinés à soutenir sa campagne pour l’indépendance de l’Écosse.

Il a également omis de déclarer un prêt personnel à la fête de plus de 100 000 £.

Le trésorier du parti, Colin Beattie, a également été arrêté en avril.

Sturgeon a fait sa dernière apparition en tant que Premier ministre au Parlement écossais en mars.

Après plus de huit ans à la barre, Sturgeon a déclaré en février qu’elle manquait «d’énergie» pour continuer et qu’elle se retirait.

Mais l’enquête policière sur Murrell, qu’elle a épousée en 2010, avait été un nuage au-dessus de sa tête.

Murrell a démissionné de son poste de direction du SNP en mars après que le parti a faussement nié aux médias qu’il avait perdu 30 000 membres.

La révélation est intervenue alors que le SNP organisait une élection amère pour remplacer Sturgeon en tant que chef du parti et premier ministre écossais, finalement remporté par Humza Yousaf.

Yousaf a nié que Sturgeon avait démissionné en sachant que l’enquête policière était sur le point de se rapprocher dangereusement de chez lui.

« L’héritage de Nicola est autonome », a-t-il déclaré.

Suite à l’arrestation de Murrell, Yousaf a déclaré : « Clairement, ce n’est pas génial, et je pense que plus tôt nous pourrons conclure cette enquête policière, mieux ce sera.

« Je n’ai jamais été membre du bureau du parti, je n’ai pas eu de rôle dans les finances du parti », a-t-il ajouté.

Des enquêtes récentes montrent qu’environ 45% seulement des Écossais soutiennent leur nation en quittant le Royaume-Uni – la même minorité enregistrée lors d’un référendum de 2014, qui, selon Londres, a réglé la question pour une génération.

(AFP)