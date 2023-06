L’ancien dirigeant écossais arrêté

Nicola Sturgeon a démissionné de son poste de premier ministre et chef du Parti national écossais en avril

L’ancien premier ministre écossais Nicola Sturgeon a été arrêté dimanche dans le cadre d’une enquête en cours sur des allégations d’inconduite financière du Parti national écossais (SNP).

« Une femme de 52 ans a été arrêtée aujourd’hui, dimanche 11 juin, en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais.« , a déclaré un communiqué de la police écossaise. Il a ajouté que le suspect était toujours en garde à vue et qu’il était interrogé par des agents.

Un porte-parole de Sturgeon a confirmé plus tard qu’elle avait été arrêtée et coopérait à l’enquête.

« Nicola Sturgeon a aujourd’hui, dimanche 11 juin, en accord avec la police écossaise, a assisté à un entretien où elle devait être arrêtée et interrogée en relation avec l’opération Branchform,», lit-on dans le communiqué.

« Nicola a toujours dit qu’elle coopérerait à l’enquête si on lui demandait et continue de le faire.”

Le mari de l’ancien premier ministre, Peter Murrell, ancien directeur général du Parti national écossais, a été arrêté en avril – le même mois que Sturgeon a démissionné de son poste de premier ministre et de chef du SNP.

L’arrestation de dimanche est la troisième dans le cadre de l’opération Branchform de Police Scotland, une enquête sur des allégations selon lesquelles 600 000 £ (754 000 $) de dons politiques de partisans destinés à être dépensés dans une campagne pour promouvoir l’indépendance de Londres ont été mal dépensés par le SNP.

Le trésorier du parti, Colin Beattie, a également été arrêté dans le cadre de l’enquête en avril. Il a été libéré sans inculpation.

La police avait précédemment fouillé la maison que Sturgeon et Murrell partagent, ainsi que le siège du SNP, où ils ont confisqué des documents et des appareils électroniques sous mandat.

La police écossaise a ajouté dans sa déclaration de dimanche que «un rapport sera envoyé au Crown Office and Procurator Fiscal Service», et que le «l’affaire est active aux fins de la loi de 1981 sur l’outrage au tribunal et le public est donc invité à faire preuve de prudence s’il en discute sur les réseaux sociaux.”