Le 15 août 1998, la paix fragile de l’Irlande du Nord a été brisée quand une voiture piégée républicaine dissidente a dévasté le bourg de Co Tyrone d’Omagh.

L’attaque, qui a eu lieu quatre mois après la signature de l’accord historique du Vendredi saint, a été la seule atrocité la plus meurtrière de l’histoire des troubles.

Il s’agit d’une chronologie des principaux événements qui ont précédé et dépassé l’explosion de la véritable bombe de l’IRA, qui a coûté la vie à 29 personnes, dont une femme enceinte de jumeaux.

Jeudi 13 août 1998– Un Vauxhall Cavalier rouge – immatriculation 91 DL 2554 – est volé à Carrickmacross, Co Monaghan, en République d’Irlande.

Samedi 15 août: 14h – La même voiture, portant désormais la fausse immatriculation d’Irlande du Nord MDZ 5211, est conduite dans Market Street, à Omagh, et garée devant le magasin de vêtements SD Kells. On voit deux occupants masculins s’éloigner en direction de Campsie Road.

14h30 – Un homme téléphone à la salle de presse d’Ulster Television (UTV) avec un avertissement à la bombe: «Il y a une bombe, un palais de justice, Omagh, rue principale, 500 livres, explosion 30 minutes. L’appelant donne le mot de code Real IRA «Martha Pope».

14h32 – Le bureau des Samaritains de Coleraine est appelé avec un autre avertissement. «Suis-je à Omagh? Ceci est un avertissement à la bombe. Ça va se passer dans 30 minutes. L’appelant a déclaré que la bombe était à 200 mètres du palais de justice. Il a également donné le mot de code «Martha Pope».

14 h 35 – UTV reçoit un autre avertissement téléphonique: « Bombe, ville d’Omagh, 15 minutes. » Deux de ces avertissements ont été téléphonés à partir d’une cabine téléphonique à Forkhill, dans le sud de l’Armagh. Le troisième a été fabriqué à partir d’une cabine téléphonique à Newtownhamilton, également dans le sud de l’Armagh.

14h41 – 17h10 – UTV et les Samaritains passent tous deux des appels d’urgence au centre de contrôle de la Royal Ulster Constabulary. Le message est immédiatement transmis aux agents d’Omagh et une opération d’évacuation commence.

Il n’y avait aucune rue nommée Main Street à Omagh. La seule cible spécifiée était le palais de justice, qui se trouvait en haut de High Street à l’extrémité ouest de la ville. La voiture était en fait garée à l’extrémité est de la ville, sur Market Street, à plus de 500 mètres de la cour.

La police délimite High Street et déplace les acheteurs et les commerçants vers Market Street avant de commencer une fouille autour du palais de justice. En conséquence, toutes les personnes qui se trouvaient dans le centre-ville d’Omagh au moment de l’avertissement s’étaient rassemblées dans Market Street, à quelques mètres du Cavalier rouge.

Parmi les personnes rassemblées se trouvait un groupe d’étudiants espagnols qui passaient l’été à Buncrana. Ils étaient allés à Omagh pour la journée avec un certain nombre d’enfants locaux de la ville de Co Donegal.

15h10 – Une bombe de 500 lb emballée dans le Cavalier est déclenchée avec une gâchette à distance. L’explosion déchire Market Street. Les façades des magasins des deux côtés sont soufflées sur les clients toujours à l’intérieur. Le verre, la maçonnerie et le métal déchirent la foule dans la rue alors qu’une boule de feu sort de l’épicentre.

Vingt et une personnes sont tuées sur le coup – certains de leurs corps n’ont jamais été retrouvés, telle était la force de l’explosion. Une conduite d’eau sous les ruptures de la route. Des gallons d’eau jaillissent. Certains des morts et des blessés sont emportés en bas de la colline.

15h10 – L’opération d’urgence commence. Les deux équipes d’ambulance sur appel à l’hôpital du comté de Tyrone à proximité arrivent sur les lieux en quelques minutes. Les survivants s’occupent déjà des blessés et couvrent les morts.

Les civils qui se trouvaient dans les rues voisines se précipitent également sur les lieux pour aider. Les gens prennent des fournitures médicales dans une pharmacie tandis que le linge d’un drapier est utilisé pour couvrir les victimes.

Des bus sont réquisitionnés à la gare routière d’Ulster à proximité pour aider à transporter les blessés à l’hôpital. Les étagères et les portes sont utilisées comme brancards de fortune. Alors que les nouvelles de l’attaque filtrent, le personnel médical en congé se dirige vers l’hôpital. Outre ceux qui sont morts, plus de 300 personnes sont blessées dans l’explosion.

Des hélicoptères de l’armée sont brouillés pour aider le service d’ambulance à transporter les patients de l’hôpital inondé de Tyrone vers d’autres centres médicaux.

Le centre de loisirs d’Omagh est transformé en centre d’incident, avec des centaines de proches qui s’y rassemblent en attendant des nouvelles de leurs proches.

Inondé d’appels, le système téléphonique de l’hôpital du comté de Tyrone plante. Le personnel demande aux membres du public des téléphones portables de contacter d’autres hôpitaux. Une morgue temporaire est installée dans une base de l’armée britannique de la ville.

Dimanche 16 août: Des proches de ces personnes toujours portées disparues ont attendu au centre de loisirs pendant la nuit.

12h – L’identité de la 28e victime décédée le jour même est révélée. Sean McGrath, soixante et un ans, mourrait un mois plus tard des suites de blessures subies dans l’explosion.

12h45 – Le chef de la police RUC, Ronnie Flanagan, s’adresse à la presse mondiale sur les lieux.

«Il s’agit d’une attaque, non pas menée contre la police ou l’armée, mais contre les habitants d’Omagh.

« Nous avons eu des hommes, des femmes et des enfants massacrés, massacrés par des meurtriers qui veulent assassiner, massacrés par des meurtriers qui n’ont rien d’autre à offrir que le meurtre, des gens qui nous ont donné un avertissement totalement inexact, des gens qui ont téléphoné pour dire qu’il y avait une bombe proche au palais de justice et alors que nos officiers fouillaient et déplaçaient les gens de la zone du palais de justice, une bombe a explosé à environ 400 mètres.

Une ambulance transportant l’un des blessés de l’hôpital d’Erne à Belfast entre en collision avec une voiture. Le conducteur de la voiture, Gary White, 38 ans, père de trois enfants, est tué.

La reine, puis le premier ministre Tony Blair, puis le président irlandais Mary McAleese, puis le taoiseach irlandais Bertie Ahern, puis le président américain Bill Clinton et les politiciens locaux expriment tous leur condamnation.

De manière significative, des personnalités du Sinn Fein telles que Gerry Adams et Martin McGuinness condamnent également l’attaque – la première fois qu’elles dénonçaient sans équivoque un attentat terroriste républicain.

Mardi 18 août: Le Real IRA reconnaît la responsabilité de l’attaque. Le groupe affirme que sa cible était commerciale et non civile et attribue la perte de vies humaines à l’échec de la RUC à répondre aux avertissements «clairs».

Le secrétaire de l’Irlande du Nord, Mo Mowlam, décrit cette déclaration comme «une excuse pathétique pour un meurtre de masse».

Samedi 22 août : Une semaine après l’attaque, une journée de réflexion a lieu. Environ 60 000 personnes se rassemblent à Omagh et des milliers d’autres assistent à des veillées dans d’autres villes d’Irlande.

À Omagh, un service est organisé par les dirigeants de l’église sur les marches du palais de justice. L’événement est surtout connu pour une performance émouvante de la chanteuse locale Juliet Turner, dont la ballade Broken Things a été diffusée à travers le monde.