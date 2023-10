L’ancien dirigeant du Hamas, Khaled Meshaal, exhorte les musulmans du monde entier à protester contre Israël et à se joindre au combat

L’ancien dirigeant du Hamas, Khaled Meshaal, a appelé les musulmans du monde entier à se rendre sur les places et dans les rues ce vendredi pour manifester en soutien aux Palestiniens et aux pays voisins pour qu’ils se joignent à la bataille contre Israël.

Dans une déclaration enregistrée envoyée à Reuters, on entend Meshaal dire : «[We must] rendez-vous vendredi sur les places et les rues du monde arabe et islamique.

Meshaal est actuellement basé au Qatar et dirige le bureau de la diaspora du Hamas.

Dans sa déclaration, il a déclaré aux musulmans que le peuple et les responsables gouvernementaux en Égypte, en Syrie, au Liban et en Jordanie ont la responsabilité de soutenir les Palestiniens, car la grande majorité des réfugiés palestiniens considèrent la Jordanie et le Liban comme leur foyer.

« Tribus de Jordanie, fils de Jordanie, frères et sœurs de Jordanie… C’est un moment de vérité et les frontières sont proches de vous, vous connaissez tous votre responsabilité », a-t-il déclaré.

Meshaal a rallié le monde musulman après qu’Israël a annoncé qu’il augmenterait son offensive terrestre suite à une attaque du Hamas.

Les forces israéliennes avaient déjà frappé plus de 200 cibles dans la ville de Gaza la nuit précédente, à l’aide d’avions de combat.

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé que plus de 5 000 personnes avaient été blessées et 950 personnes tuées lors des attaques.

« A tous les érudits qui enseignent le jihad… à tous ceux qui enseignent et apprennent, c’est le moment de mettre en application (des théories) », a déclaré Meshaal.

Reuters a contribué à ce rapport.