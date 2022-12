L’ancien dirigeant de Stripe veut rester au pouvoir sur une croissance énorme

Vidit Agrawal de GajiGesa voulait permettre aux travailleurs d’accéder à leur salaire au fur et à mesure qu’ils le gagnent, entre les cycles de paie traditionnels de fin de mois. Cela donne aux travailleurs beaucoup plus de liquidités et les protège des prêteurs prédateurs. GajiGesa

Vidit Agrawal, co-fondateur de la startup indonésienne GajiGesa, sait qu’une croissance folle est agréable. Mais l’endurance est meilleure. “Tout le monde parle de rentabilité de nos jours. J’espère que cela restera. Construire une entreprise basée sur les revenus ou rentable est quelque chose que j’ai préconisé au fil des ans”, a déclaré Agrawal à CNBC Make It. GajiGesa est dans le domaine de “l’accès au salaire gagné”, ce qui signifie que l’entreprise permet aux travailleurs de retirer leurs gains au fur et à mesure qu’ils les gagnent plutôt que d’attendre la fin du mois pour être payés. Gaji signifie « salaire » tandis que « gesa » signifie « hâte » en bahasa indonésien. “Vidit est une personne fantastique qui repousse toujours les limites, essaie toujours quelque chose de nouveau pour aider l’ensemble de l’écosystème”, a déclaré Anuj Kumar Maheshwari, directeur financier du distributeur de détail Kanmo Group, client de GajiGesa. “Notre service RH utilise [GajiGesa] comme [a part of] la marque employeur, où nous pouvons attirer les talents [with the perk] de pouvoir retirer [portions of their salaries] avant la fin du mois », a déclaré Maheshwari. C’était une scène “visuellement folle” – des usuriers circulant des deux côtés d’une usine à Semarang – qui a conduit Agrawal à fonder GajiGesa en 2020 avec sa femme, Martyna Malinowska, qui dirige l’ingénierie et les produits.

“D’un côté, ils essayaient de [lend] de l’argent aux travailleurs. De l’autre côté, ils essayaient de collecter de l’argent auprès des travailleurs », a raconté Agrawal, qui a occupé des postes de direction chez Uber, Stripe et Carro pendant près de 8 ans. “C’est une si mauvaise expérience. Les travailleurs n’avaient pas le choix”, a déclaré Agrawal. Un travailleur indonésien moyen gagne environ 2,9 millions de roupies indonésiennes (192 $) par mois et peine à joindre les deux bouts. Un responsable des ressources humaines de la gestion de restaurant PT. Inovasi Kuliner Indonesia a déclaré qu’ils recevaient de nombreux appels téléphoniques d’usuriers “hurlants” qui avaient prêté de l’argent à leurs employés. “Les appels téléphoniques ont cessé deux ou trois mois après que nous ayons commencé à utiliser GajiGesa”, a déclaré Ria Al’amin.

Je suis d’accord pour abandonner la croissance de 100 % ou la croissance de 100 x par an si je peux créer une entreprise durable basée sur les revenus. Vidit Agrawal Co-fondateur, GajiGesa

Aujourd’hui, il existe 42 fonctionnalités différentes – qui incluent le paiement des factures d’électricité, l’achat de recharges prépayées ou de bons d’essence – sur l’application GajiGesa. GajiGesa est partenaire de plus de 300 entreprises et sert plus de 750 000 employés. Agrawal affirme que GajiGesa est le plus grand acteur de l’accès au salaire gagné en Indonésie. « Je ne dis pas simplement que [myself]. Lorsque vous parlez aux investisseurs du marché, qui parlent à tous les acteurs de l’accès aux salaires, ils nous disent que nous sommes les plus grands”, a-t-il déclaré. “En même temps, nous n’avons jamais sur-embauché, c’est donc une bénédiction que nous n’ayons pas eu à licencier”, a déclaré Agrawal, alors que les compressions technologiques continuent d’augmenter en Asie du Sud-Est. L’entrepreneur a partagé plus sur la façon dont il dirige une entreprise qui dure:

1. La durabilité d’abord, la croissance ensuite

Agrawal ne croit pas à l’utilisation d’incitations pour maintenir l’engagement des utilisateurs, où “il a vu tant d’entreprises” le faire. Si un produit ne fonctionne pas, il l’arrêtera. “Si je dois payer 2 dollars pour gagner 1 dollar, ce n’est pas une entreprise”, a déclaré Agrawal. Bien qu’ils offrent des incitations lorsqu’ils intègrent une nouvelle entreprise, ils ne continuent pas à inciter les utilisateurs existants. La clé est d’équilibrer la croissance avec la durabilité.

Nous n’avons jamais eu de dîners raffinés. Mais nous ne faisons aucun compromis sur le plaisir. Nous avons fait des événements dans le bureau où nous avons préparé des repas. Le coût est faible, mais nous avons veillé à ce que les gens s’amusent vraiment. Vidit Agrawal Co-fondateur, GajiGesa

“Je suis d’accord pour abandonner la croissance de 100 % ou la croissance de 100 fois par an si je peux créer une entreprise durable basée sur les revenus”, a déclaré Agrawal. Il a déclaré que sur le marché malaisien des voitures d’occasion Carro, où il était directeur de l’exploitation, ils avaient un principe appelé frugalité équilibrée avec qualité, qu’il applique aujourd’hui à sa startup. “Nous ne voulons pas renoncer à la qualité, mais nous voulons aussi être économes en tant qu’entreprise”, a-t-il déclaré.

2. Couper le “gras sur l’os” supplémentaire

Il était si frugal au point que ses employés s’énervent et le traitent de “cheap”. “Nous n’avons jamais eu de dîners raffinés. Mais nous ne faisons aucun compromis sur le plaisir. Nous avons organisé des événements au bureau où nous avons préparé des repas. Le coût est faible, mais nous nous sommes assurés que les gens s’amusaient vraiment”, a déclaré Agrawal. Il négocierait également une remise de 5%, même si l’entreprise a l’argent pour le payer. “Partout où nous voyons de la graisse supplémentaire sur l’os, nous essayons de la supprimer”, a-t-il ajouté. “Quand les gens rejoignent GajiGesa, ils se disent : pourquoi le PDG se soucie-t-il vraiment de ce coût de 10 $ ? N’a-t-il pas mieux à faire ? Si je peux manger les repas les moins chers mais toujours sains, ou si je peux voyager avec un budget limité, je veux mon équipe pour voir ça.”

Personnellement, je suis très fier de construire la carrière de quelqu’un car j’ai toujours eu d’excellents managers chez Stripe qui m’ont aidé à construire ma carrière. Vidit Agrawal Co-fondateur, GajiGesa

Ils réduisaient déjà leurs coûts pour les deux premières années d’exploitation malgré 9 millions de dollars en banque, a-t-il déclaré. GajiGesa a levé un tour de table de 2,5 millions de dollars en février 2021 et une pré-série A de 6,6 millions de dollars en novembre 2021. Les investisseurs incluent January Capital, Northstar Group, la société européenne d’accès aux salaires gagnés Wagestream et Next Billion Ventures. Mais il a souligné qu’ils dépensent pour des choses essentielles pour l’entreprise. “Nous ne faisons aucun compromis sur l’ingénierie. Nous ne faisons aucun compromis sur les outils technologiques. Nous ne faisons aucun compromis sur les commissions pour nos plus performants”, a déclaré Agrawal.

3. Prendre soin des employés

Quand il était chez Stripe, il a appris à prendre soin des gens. “Stripe vous a vraiment traité comme un être humain, pas comme un numéro”, a déclaré Agrawal. Tous les employés à temps plein de GajiGesa reçoivent des options d’achat d’actions. “Nous devons tous payer nos factures et prendre soin de la famille. Si l’entreprise se porte bien et qu’il y a une bonne sortie sous quelque forme que ce soit, l’équipe en tire une réelle valeur”, a déclaré Agrawal.