L’ancien dirigeant de Microsoft, Kevin Turner, démissionne de son poste de PDG de Core Scientific

Kevin Turner, directeur de l’exploitation de Microsoft Corp., écoute lors de la conférence mondiale annuelle du Milken Institute à Beverly Hills, Californie, États-Unis, le lundi 2 mai 2016. La conférence rassemble les participants pour explorer des solutions aux défis les plus pressants d’aujourd’hui sur les marchés financiers , secteurs industriels, santé, gouvernement et éducation. Photographe: Patrick T.Fallon / Bloomberg via Getty Images

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images