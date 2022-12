L’ancien dirigeant de FTX, Salame, a alerté les régulateurs des Bahamas d’une fraude potentielle au SBF

Quelques jours avant le dépôt de bilan de FTX le mois dernier, le co-PDG Ryan Salame a déclaré aux autorités des Bahamas que le fondateur Sam Bankman-Fried avait peut-être commis une fraude en envoyant de l’argent client de l’échange cryptographique à son autre société, Alameda Research.

Selon un dépôt mercredi lié à la procédure de mise en faillite de FTX, Salame a révélé “une possible mauvaise gestion des actifs des clients” par Bankman-Fried. La lettre incluse dans le dossier était datée du 9 novembre et a été envoyée par la Securities Commission des Bahamas au commissaire de police. FTX a déclaré faillite le 11 novembre.

La divulgation de mercredi marque la première reconnaissance publique d’un initié se retournant contre Bankman-Fried, qui a été arrêté aux Bahamas lundi après que le procureur américain du district sud de New York a partagé un acte d’accusation scellé avec le gouvernement des Bahamas. L’acte d’accusation, descellé mardi, accusait Bankman-Fried de huit chefs d’accusation liés à la fraude, au blanchiment d’argent et à l’utilisation abusive des fonds des clients.

Salame a déclaré aux régulateurs que seules trois personnes de FTX – Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang – avaient le genre d’accès et d’autorité pour organiser les transferts éventuellement frauduleux vers Alameda, un fonds spéculatif et une société commerciale. Salame a déclaré avoir informé les dirigeants de Bankman-Fried et d’Alameda que la mauvaise gestion possible des fonds des clients, qui étaient mélangés avec Alameda, était contraire à la “gouvernance d’entreprise normale”.

Salamé Profil LinkedIn dit qu’il est basé aux Bahamas. Il a également plusieurs résidences aux États-Unis, avec des maisons dans le Massachusetts, Washington, DC et le New Jersey. Il avait quitté les Bahamas pour les États-Unis le 9 novembre, selon la lettre.

Comme Bankman-Fried, Salame était un important donateur politique, faisant don de 20 millions de dollars à des causes républicaines.

— Brian Schwartz de CNBC a contribué à ce rapport.