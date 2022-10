L’ancien dirigeant chinois quitte le rassemblement clé après avoir parlé

Les médias du pays affirment que son départ brutal était lié à des problèmes de santé

L’ancien président chinois Hu Jintao a quitté brusquement la séance de clôture d’une réunion clé du Parti communiste samedi, alors que la nouvelle direction du pays devait être élue.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient deux hommes s’approchant de Hu, qui était assis à côté du président chinois Xi Jinping. Après une brève conversation, l’un des hommes est apparu pour exhorter l’homme de 79 ans à partir et l’a attrapé par le bras. Hu semblait réticent à se conformer à la demande.

Un autre fonctionnaire assis à côté de l’ancien président a alors apparemment rejoint la conversation et lui a dit quelque chose. À un moment donné, Hu a semblé essayer de prendre certains documents situés entre lui et Xi, mais le président chinois a résisté à cette tentative. Sinon, le dirigeant sortant n’a guère réagi au développement.

Premier drame: Hu Jintao vu être emmené peu de temps après que les journalistes aient été conduits dans le hall principal pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) 22 octobre 2022

Alors qu’il quittait son siège sur la scène du Grand Palais du Peuple, Hu a semblé s’adresser à nouveau à Xi, suscitant une brève réponse et un hochement de tête. L’ancien président a ensuite quitté la salle, accompagné de deux officiels.

Certains occidentaux commentateurs ont été prompts à décris le déménagement en tant que “purge,” alors que les médias occidentaux rapportaient que l’ancien dirigeant avait été “escorté” du congrès du parti.

Hu Jintao est chassé de la scène politique d’une manière assez indigne. Remarquez comment il essaie de glisser les notes de Xi Jinping. Il n’a pas l’air bien du tout.pic.twitter.com/909xJD5koR – Fergus Ryan (@fryan) 22 octobre 2022

Selon les médias chinois, Hu a dû quitter la séance en raison de problèmes de santé. L’ancien président “ne se sentait pas bien” pendant la réunion et a été accompagné par son personnel dans une pièce à côté de la salle pour se reposer, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Hu avait insisté pour assister à la session malgré quelques problèmes de santé et “prendre le temps de récupérer récemment,” ajoute l’agence.

Certains commentateurs sur les réseaux sociaux ont noté que Hu avait également été accompagné dans la réunion “Il y a quelques jours.”

Le développement intervient alors que le Parti communiste chinois devrait décider s’il autorise Xi à continuer dans son rôle. S’il reste, il dirigera son parti et son pays pour un troisième mandat, ce qui est sans précédent dans l’histoire moderne de la Chine.

Jusqu’à présent, les rênes du pouvoir dans le pays ont été confiées à une nouvelle génération de dirigeants à l’issue du second mandat du dirigeant sortant. Selon certains médias, Hu, qui a lui-même démissionné à la fin de son second mandat il y a une dizaine d’années, s’opposait à ce que Xi reste à son poste plus longtemps. Hu a été président chinois entre 2003 et 2013 et a été remplacé par Xi.