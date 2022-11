L’ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, qui a guidé l’essor économique de la Chine, est décédé à 96 ans

L’ancien président Jiang Zemin, qui a sorti la Chine de son isolement après que l’armée a écrasé les manifestations pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989 et a soutenu les réformes économiques qui ont conduit à une décennie de croissance explosive, est décédé mercredi. Il avait 96 ans.

Jiang est mort d’une leucémie et d’une défaillance d’organes multiples à Shanghai, où il était ancien maire et secrétaire du Parti communiste, ont rapporté la télévision d’État et l’agence de presse officielle Xinhua.

Choix surprise de diriger un parti communiste divisé après les troubles de 1989, Jiang a vu la Chine traverser des changements historiques, notamment une relance des réformes axées sur le marché, le retour de Hong Kong de la domination britannique en 1997 et l’entrée de Pékin dans l’Organisation mondiale du commerce en 1997. 2001.

Alors même que la Chine s’ouvrait à l’extérieur, le gouvernement de Jiang écrasait la dissidence chez lui. Il a emprisonné des militants des droits de l’homme, du travail et pro-démocratie et a interdit le mouvement spirituel Falun Gong, qu’il considérait comme une menace pour le monopole du Parti communiste sur le pouvoir.

Le prince de Galles de Grande-Bretagne, au centre, montre la voie suivie par Jiang en tant que Premier ministre britannique Tony Blair à la fin de la cérémonie marquant la passation de Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1997. (Dylan Martinez/Reuters)

Jiang a renoncé à son dernier titre officiel en 2004, mais est resté une force dans les coulisses des querelles qui ont conduit à la montée de l’actuel président Xi Jinping, qui a pris le pouvoir en 2012. Xi s’en est tenu au mélange de libéralisation économique et de contrôles politiques stricts de Jiang.

Leader transformateur

Considéré initialement comme un leader de transition, Jiang a été recruté sur le point de prendre sa retraite avec un mandat du chef suprême de l’époque, Deng Xiaoping, pour rassembler le parti et la nation.

Mais il s’est avéré transformateur. En 13 ans en tant que secrétaire général du Parti communiste, le poste le plus élevé en Chine, il a guidé l’ascension de la Chine vers la puissance économique mondiale en accueillant les capitalistes au sein du Parti communiste et en attirant les investissements étrangers après l’adhésion de la Chine à l’OMC.

Il a présidé à l’ascension de la nation en tant que fabricant mondial, au retour de Hong Kong et de Macao de la Grande-Bretagne et du Portugal et à la réalisation d’un rêve longtemps caressé : remporter la compétition pour accueillir les Jeux Olympiques après un rejet antérieur.