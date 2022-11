L’ancien dirigeant chinois Jiang Zemin est décédé à l’âge de 96 ans

L’ancien dirigeant chinois Jiang Zemin est décédé.

Zemin a aidé à réprimer les manifestations pro-démocratie de 1981.

Il a pris le pouvoir au lendemain de la répression de la place Tiananmen.

L’ancien dirigeant chinois Jiang Zemin est décédé mercredi à l’âge de 96 ans, ont rapporté les médias officiels, le saluant comme un grand révolutionnaire communiste qui a aidé à réprimer les manifestations pro-démocratie de 1989.

Jiang a pris le pouvoir à la suite de la répression de la place Tiananmen, au cours de laquelle l’armée a utilisé une force meurtrière pour mettre fin à des manifestations pacifiques, et a conduit la Chine vers son émergence en tant que puissance économique mondiale.

Les principaux organes du Parti communiste au pouvoir en Chine ont annoncé sa mort dans une lettre exprimant un “profond chagrin”.

“Jiang Zemin est décédé des suites d’une leucémie et d’une défaillance d’organes multiples à Shanghai à 12h13 le 30 novembre 2022, à l’âge de 96 ans, a-t-on annoncé mercredi”, a indiqué l’agence de presse Xinhua.

Sa mort est survenue après l’échec de tous les traitements médicaux, a-t-il ajouté, citant la lettre.

Ça disait:

Le camarade Jiang Zemin était un dirigeant exceptionnel… un grand marxiste, un grand révolutionnaire prolétarien, un homme d’État, un stratège militaire et un diplomate, un combattant communiste éprouvé depuis longtemps et un dirigeant exceptionnel de la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises.

La mort de Jiang survient alors que la Chine voit une flambée de manifestations de verrouillage anti-Covid qui se sont transformées en appels à plus de libertés politiques – les plus répandus depuis les rassemblements pro-démocratie de 1989.

“Pendant les graves troubles politiques en Chine au printemps et à l’été 1989, le camarade Jiang Zemin a soutenu et mis en œuvre la décision correcte du Comité central du Parti de s’opposer aux troubles, de défendre le pouvoir de l’État socialiste et de sauvegarder les intérêts fondamentaux du peuple”, a déclaré a déclaré mercredi le diffuseur CCTV.

Drapeaux en berne

Lorsque Jiang a remplacé Deng Xiaoping à la tête du pays en 1989, la Chine en était encore aux premiers stades de la modernisation économique.

Au moment où il a pris sa retraite en tant que président en 2003, la Chine était membre de l’Organisation mondiale du commerce, Pékin avait obtenu les Jeux olympiques de 2008 et le pays était en bonne voie d’accéder au statut de superpuissance.

Les analystes disent que Jiang et sa faction “Shanghai Gang” ont continué à exercer une influence sur la politique communiste longtemps après avoir quitté le poste le plus élevé, y compris lors de la sélection de Xi Jinping comme chef en 2012.

Des inquiétudes concernant la santé de Jiang avaient été soulevées lorsqu’il n’avait pas assisté aux cérémonies d’ouverture ou de clôture du Congrès du Parti communiste du mois dernier, au cours desquelles Xi avait obtenu un troisième mandat historique.

CCTV a déclaré que les drapeaux flotteraient en berne sur les bâtiments du gouvernement chinois jusqu’aux funérailles, dont la date n’a pas été annoncée.

Les sites Web des médias d’État sont devenus en noir et blanc et ils ont publié une photo en noir et blanc d’un chrysanthème sur leurs comptes officiels sur la plateforme de médias sociaux Weibo.

Le président russe Vladimir Poutine a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à rendre hommage, affirmant que Jiang était « un ami cher de notre pays ».

“Le brillant souvenir d’un politicien aussi autoritaire et d’une personne merveilleuse restera à jamais dans mon cœur”, a déclaré Poutine dans un message de condoléances.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié Jiang de « défenseur indéfectible de l’engagement international » et a déclaré que son mandat coïncidait avec « des progrès économiques substantiels ».

Jiang dégageait « une chaleur personnelle et une ouverture d’esprit », a-t-il ajouté.

Héritage mixte

Cependant, l’héritage de Jiang reste mitigé et ses détracteurs nombreux.

Il a été accusé de ne pas avoir résolu les problèmes créés par la renaissance économique de la Chine : corruption et inégalités endémiques, dégradation de l’environnement et réformes du secteur public qui ont provoqué des licenciements massifs.

Dans son ancienne base de pouvoir de Shanghai, un habitant a reconnu que Jiang avait dirigé la ville, puis la Chine, pendant une période de développement économique intense – mais a ajouté qu’il « n’était pas particulièrement capable ».

La personne, qui a refusé d’être nommée, a critiqué la “corruption manifeste” au sein du Parti communiste qui a pris racine sous son règne.

La plupart des personnes approchées par l’AFP à Shanghai ont refusé de commenter, l’une d’entre elles estimant que la mort était “trop ​​sensible”.

Mais sur Weibo, plus d’un demi-million de commentateurs ont inondé le message de CCTV sur la mort en moins d’une heure, beaucoup faisant référence au défunt chef comme “Grand-père Jiang”.

“Il y avait beaucoup de problèmes de corruption à l’époque, mais c’était une personne vive et joviale”, a déclaré à l’AFP Wang Yi, un habitant de Pékin.

“Les médias étaient également plus libres à son époque pour rendre compte de manière critique des problèmes de société.”

‘Mauvais homme’

Ces dernières années, Jiang était devenu le sujet improbable de mèmes viraux parmi les fans chinois de la génération Y et de la génération Z, qui se disaient “adorateurs de crapauds” sous l’emprise de son visage de grenouille et de ses manières excentriques.

Certains ont profité de la mort de Jiang pour lancer des coups voilés à Xi mercredi.

« Crapaud… peux-tu emmener Winnie l’ourson ? » a demandé l’un d’eux, utilisant un surnom interdit pour Xi.

D’autres sur l’application populaire WeChat ont publié des liens vers des chansons intitulées “Shame it Wasn’t You” et “Wrong Man”, faisant référence à Xi.

La plupart des messages les plus irrévérencieux ont été censurés des recherches sur Weibo en quelques minutes, les résultats pour le nom complet de Jiang ne montrant que les comptes des médias d’État.

Dans un tweet, la professeure Patricia Thornton de l’Université d’Oxford s’est demandé si les manifestations publiques de chagrin pouvaient “ouvrir un espace pour l’expression d’une nouvelle dissidence et de nouvelles demandes des étudiants et d’autres manifestants”.

Elle a fait référence à deux autres anciens dirigeants du Parti communiste – le réformateur Hu Yaobang et le premier ministre populaire Zhou Enlai – dont les décès en 1989 et 1976 ont respectivement provoqué des événements de deuil qui se sont transformés en rassemblements politiques étudiants.

La mort de Jiang “ne peut que susciter une réflexion sur certaines différences flagrantes entre le passé pas si lointain et la réalité de la vie dans la #Chine de Xi aujourd’hui”, a-t-elle écrit.