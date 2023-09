L’ancien directeur général des Red Sox, Brian O’Halloran, restera au sein de l’équipe dans un nouveau rôle de front office

Huit jours après que les Red Sox ont licencié Chaim Bloom en tant que directeur du baseball, les Red Sox ont commencé à réorganiser leur front office.

Selon une source de l’équipe, Brian O’Halloran, qui était directeur général sous Bloom depuis 2019 et qui fait partie de l’organisation depuis 2002, a officiellement accepté un poste de haute direction chez les Red Sox en tant que vice-président exécutif des opérations de baseball.

Dans ce rôle, O’Halloran relèvera du prochain chef des opérations baseball, mais les détails du rôle n’ont pas encore été finalisés. Raquel Ferreira et Eddie Romero sont tous deux sous contrat à long terme en tant que vice-président exécutif et directeur général adjoint. O’Halloran s’était vu proposer un nouveau poste après le départ de Bloom, mais on ne savait pas s’il l’accepterait.

Les Red Sox n’ont pas encore commencé la recherche d’un ou plusieurs nouveaux responsables des opérations de baseball et sont ouverts à l’idée qu’une ou deux personnes occupent le poste décisionnel le plus élevé du club. Au cours de la semaine dernière, l’organisation s’est concentrée sur la conclusion d’un accord avec O’Halloran sur son nouveau rôle.

Le moment du licenciement de Bloom a été une surprise pour de nombreux membres de l’organisation et les dirigeants de l’organisation ont donc passé la semaine dernière à se concentrer sur les communications internes pour s’assurer que le personnel du front office existant comprend leurs rôles et maintient leur travail pendant que les Red Sox se préparent. une intersaison importante. La recherche d’un nouveau leadership devrait commencer dans les prochains jours.

La décision d’O’Halloran de rester offre aux Red Sox une stabilité au front office et un lien remontant aux premiers jours de l’ère Theo Epstein. Avant de devenir directeur général, O’Halloran a passé huit ans en tant que directeur général adjoint sous la direction de Ben Cherington et Dave Dombrowski.

Avant cela, O’Halloran a été vice-président des opérations baseball du club en 2011, et avant cela, directeur des opérations baseball pendant cinq saisons sous Epstein. Le natif du Massachusetts a rejoint les Red Sox pour la première fois en tant qu’assistant aux opérations de baseball en 2002.

