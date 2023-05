L’ancien directeur financier du district de Joliet Park inculpé – Shaw Local

Un ancien directeur financier du district de Joliet Park a été inculpé pour avoir prétendument utilisé à mauvais escient une carte de crédit du district du parc pour dépenser plus de 9 000 $ en matchs de baseball, concerts et autres divertissements.

L’acte d’accusation contre Matthew C. Pehle intervient plus de deux ans après que le district du parc a confirmé qu’il enquêtait sur l’utilisation abusive potentielle d’une carte de crédit du district par un ancien employé. On pensait que Pehle était cet ancien employé à l’époque.

L’acte d’accusation en huit chefs d’accusation présenté par un grand jury jeudi a identifié des billets pour les matchs des Cubs, la comédie musicale « Hamilton » et l’Orchestre symphonique de Chicago parmi divers achats effectués avec une carte de crédit du district du parc. Ces achats ont été effectués entre octobre 2016 et novembre 2019, selon l’acte d’accusation.

Pehle a été directeur financier du district du parc de 2013 à décembre 2019. Il est parti pour devenir directeur financier du district de Forest Preserve du comté de Will. Il a été mis en congé de ce poste en janvier 2021 lorsque des rapports d’enquête sur le district du parc ont fait surface. Il a finalement été licencié.

Chacun des huit chefs d’accusation de l’acte d’accusation allègue une infraction criminelle d’une entreprise de criminalité financière continue.

Le montant total en dollars impliqué dans l’acte d’accusation est bien inférieur aux 100 000 $ d’utilisation abusive présumée de carte de crédit faisant l’objet d’une enquête par la police de Joliet lorsque des rapports sur l’enquête ont fait surface au début de 2021. La police enquêtait également sur le vol de petite caisse et un chèque redirigé combiné avec le crédit l’utilisation abusive de la carte était soupçonnée de totaliser 144 000 $.

L’acte d’accusation identifie 24 dépenses par carte de crédit allant d’un achat non spécifié de 101,56 $ lié au groupe de rock The Avett Brothers à 697 $ dépensés pour le Chicago Symphony. Sont également répertoriés quatre achats distincts liés aux Chicago Cubs allant de 384 $ à 515 $.

Deux décomptes distincts répertorient 602 $ d’achats non spécifiés dépensés pour « Star Wars » le 6 juin 2018, à peu près au moment où la journée « Star Wars » a eu lieu au centre-ville de Joliet.

Les autres dépenses comprennent un Airbnb, Six Flags Great America et un achat non spécifié de 282 $ lié à Bob Dylan.

Le dernier achat, le 13 novembre 2019, est répertorié comme un « achat de Beer Temple pour 132,20 $ ». Il y a un magasin de bière artisanale avec une salle de robinet à Chicago appelée The Beer Temple.

Pehle n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Le directeur exécutif du district de Joliet Park, Brad Staab, n’a pas non plus pu être joint pour commenter.