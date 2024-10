L’ancien directeur exécutif d’Outfest, Damien Navarro, poursuit l’organisation

Outfest, l’organisation à but non lucratif en difficulté qui avait accueilli un important festival de films LGBTQ+ à Los Angeles, fait face à une poursuite en diffamation de la part de son ancien directeur exécutif, Damien S. Navarro.

Navarro a poursuivi vendredi Outfest devant la Cour supérieure de Los Angeles, alléguant qu’il avait fait l’objet de représailles après avoir soulevé des problèmes de discrimination et d’éthique auprès des dirigeants du groupe.

Dans son procès, Navarro a déclaré qu’Outfest n’avait pas pris ses préoccupations suffisamment au sérieux ni mené une enquête adéquate. Il a déclaré qu’il avait été exclu des réunions et que les membres du conseil d’administration auraient diffusé de fausses informations sur sa situation professionnelle.

De plus, il a accusé Outfest et les membres actuels et anciens du conseil d’administration de lui avoir reproché à tort les difficultés financières du groupe, qui ont été détaillées l’année dernière dans un article du Los Angeles Times. Le conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif a voté l’année dernière pour ne pas renouveler le contrat de Navarro.

« Au lieu d’assumer la responsabilité collective de la situation financière difficile d’Outfest, le Conseil d’administration en général, et certains membres du Conseil d’administration, ont cherché à faussement rejeter la faute sur M. Navarro », selon le procès de Navarro. « Alors que l’Outfest implosait, les membres du conseil d’administration de l’Outfest ont jeté le plaignant sous le bus et ont cherché à en faire un bouc émissaire pour leurs propres méfaits. »

Outfest dans une déclaration a qualifié les affirmations de Navarro de « sans fondement et malveillantes ».

« Malheureusement, sous la direction de M. Navarro, le conseil d’administration d’Outfest a décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de l’organisation de nommer un nouveau directeur exécutif », a déclaré Outfest dans un communiqué. « Nous restons attachés à cette décision comme étant la meilleure ligne de conduite pour l’organisation et nous sommes impatients de résoudre cette question dans le cadre d’une procédure judiciaire. »

Le procès intervient alors qu’Outfest est aux prises avec un déficit financier qui le laisse avec un seul employé : son directeur exécutif par intérim, Christopher Racster. L’organisation à but non lucratif était en pleine tourmente l’année dernière, déclarant à ses donateurs qu’elle était en « grave danger financier » et qu’elle devait collecter 750 000 $. Elle a licencié son personnel, y compris ceux qui ont décidé de se syndiquer.

Outfest, qui a commencé comme un festival lancé par des étudiants diplômés de l’UCLA, s’est développé pour attirer des milliers de personnes chaque année avec son festival du film d’été phare, qui a célébré son 40e anniversaire en 2022.

L’organisation s’est étendue à d’autres domaines au fil des années, en lançant des événements supplémentaires comme les OutFronts, mettant en avant les séries télévisées LGBTQ+ ; ses Legacy Awards, qui ont honoré les leaders et alliés de l’industrie ; et Outfest Fusion, qui présente les voix de personnes LGBTQ+ de couleur.

Comme l’a rapporté le Times l’année dernière, plusieurs personnes proches de la direction d’Outfest ont remis en question les actions de Navarro en tant que directeur exécutif, qui, selon elles, contribuaient aux problèmes de l’organisation à but non lucratif.

Dans son procès, Navarro a déclaré que les membres du conseil d’administration n’avaient pas respecté leurs engagements individuels en matière de collecte de fonds.

« [T]Le conseil d’administration a blâmé Navarro en ne respectant même pas ses engagements sous-évalués », affirme la déclaration de Navarro. Il a ajouté que les administrateurs n’avaient pas tenu compte de ses avertissements sur la nécessité de prendre des décisions difficiles, y compris des licenciements, et avaient choisi de ne pas organiser un événement clé de collecte de fonds connu sous le nom de Legacy Awards.

« L’organisation ne voulait pas s’auto-corriger », a déclaré Navarro au Times. « En fait, ils voulaient juste me faire sortir. »

Mike G. Rose, membre du conseil d’administration, a contesté cette affirmation, affirmant dans une interview que les Legacy Awards n’avaient pas eu lieu parce qu’il n’y avait pas assez d’argent pour faire face aux coûts.

« Si vous savez que vous ne pouvez pas payer la facture, vous n’organisez pas l’événement », a-t-il déclaré.

Lucas Bailey, co-président du conseil d’administration d’Outfest, a déclaré : « Nous avons essayé de remédier à la mauvaise gestion financière avec laquelle nous nous sommes retrouvés et nous avons reconstruit. »