L’ancien directeur du LANL, Charles McMillan, 69 ans, décède dans un accident

6 septembre – L’ancien directeur du laboratoire national de Los Alamos, Charles McMillan, a été tué dans un accident de voiture tôt vendredi matin à Los Alamos.

Le laboratoire a annoncé son décès vendredi après-midi.

« Au nom de tout le laboratoire, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille McMillan et aux nombreux employés actuels et anciens qui ont travaillé en étroite collaboration avec Charlie et le connaissaient bien », a déclaré le directeur du LANL, Thom Mason, dans un communiqué.

Dans une publication Facebook publiée vendredi, l’ancien directeur du laboratoire Terry Wallace, qui a brièvement succédé à McMillan, l’a décrit comme « l’un de mes amis et collègues les plus proches ».

« Charlie sera toujours connu en premier lieu comme un ancien directeur du Laboratoire national de Los Alamos, mais cela ne résume pas vraiment cet homme », a écrit Wallace. Il a ensuite décrit McMillan comme un homme « passionné, honnête et digne ».

La police de Los Alamos a répondu à des rapports faisant état d’un accident entre deux véhicules peu de temps après 5 heures du matin à l’intersection de la NM 502 et du Camino Entranda, selon un communiqué de presse publié vendredi par le comté de Los Alamos.

Les équipes du service d’incendie de Los Alamos sont intervenues peu de temps après et ont commencé à prodiguer des soins à trois patients.

Une femme de 22 ans et McMillan, 69 ans, ont été transportés au centre médical de Los Alamos, où il a succombé à ses blessures.

L’accident et sa cause font toujours l’objet d’une enquête du département de police de Los Alamos, indique le communiqué de presse.

Dixième directeur du laboratoire, McMillan a pris sa retraite en 2017 après six ans à la tête du laboratoire. Il a été remplacé par Wallace, qui a été directeur pendant moins d’un an avant que Mason ne prenne ses fonctions.

McMillan a supervisé le laboratoire pendant une période d’expansion, mais aussi au cours de plusieurs incidents de sécurité, notamment une explosion en 2014 à l’usine pilote d’isolement des déchets lorsqu’un fût mal emballé par le laboratoire a éclaté. L’incident a entraîné la fermeture de l’installation de stockage pendant près de trois ans.

Un rapport de 2015 de la National Nuclear Security Administration a constaté que le laboratoire avait enfreint huit règles de santé et de sécurité, et l’agence lui a infligé plus de 10 millions de dollars en primes de performance.

Au moment de sa retraite, McMillan était également président et directeur général de Los Alamos National Security, un consortium qui exploitait le laboratoire. En 2015, la NNSA a informé le consortium, composé de l’Université de Californie, de Bechtel National, de BWX Technologies et d’URS Corp., qu’elle ne renouvellerait pas son contrat. Triad National Security exploite le laboratoire depuis 2018.

Au moment où sa retraite a été annoncée, McMillan a déclaré qu’il était fier du travail qu’il avait accompli au fil des ans pour développer la mission du laboratoire.

« Le travail qui a été réalisé pour former les futurs dirigeants à tous les niveaux, élargir le budget de fonctionnement et embaucher la main-d’œuvre de 2030 a mis le Laboratoire sur la bonne trajectoire pour un succès continu dans les décennies à venir », a-t-il déclaré dans un communiqué.

McMillan a obtenu un doctorat en physique du Massachusetts Institute of Technology et a commencé sa carrière au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, où il a travaillé pendant 23 ans, devenant finalement chef de division.

McMillan a rejoint le Laboratoire national de Los Alamos en 2006 lorsque son ami et mentor Michael Anastasio en est devenu le directeur. Avant de devenir directeur du laboratoire, McMillan a été directeur associé principal des programmes d’armement à Los Alamos.

« Son travail a eu un impact important sur notre mission et celle de [Lawrence Livermore National Laboratory] « Il a contribué à ouvrir la voie au succès dans de nombreux domaines critiques, comme l’IA », a écrit Mason dans sa déclaration. « Son enthousiasme et sa passion pour notre travail nous manqueront certainement, mais la perte de Charlie en tant que mentor, collègue et ami est une tragédie encore plus grande. »

Après sa retraite, McMillan et sa femme, Janet McMillan, ont continué à vivre à Los Alamos. Le couple a trois enfants, selon une biographie de McMillan publiée par la NNSA.

Le communiqué du laboratoire indique qu’après sa retraite, McMillan est resté actif dans le domaine de la sécurité nationale et s’est intéressé aux implications géopolitiques de l’intelligence artificielle.

McMillan a rejoint le conseil d’administration de la Los Alamos Community Foundation en 2021, selon un article du Los Alamos Monitor, mais n’est actuellement pas répertorié comme membre du conseil d’administration sur le site Web de la fondation.

Dans son message, Wallace écrit que McMillan était un musicien et un photographe talentueux et que depuis sa retraite, il se consacrait à l’observation des étoiles.

« Charlie et moi avons vécu un parcours difficile à Los Alamos, fait de changements de contrat, d’incendies de forêt, d’accidents et de problèmes de sécurité nationale », a-t-il écrit. « C’était un homme en qui je pouvais vraiment avoir confiance – humble mais compétent et toujours respectueux. Ses empreintes sont partout sur ce qui fonctionne bien au laboratoire – et son influence sur ses amis est profonde. »

Los Alamos a connu une série d’accidents cette année.

Fin février, un homme est décédé dans un accident impliquant trois véhicules sur la NM 501, qui a envoyé trois personnes à l’hôpital. La victime, Philip Leonard, un habitant de Santa Fe âgé de 44 ans, travaillait comme chimiste au laboratoire.

À peine une semaine plus tard, le 4 mars, deux personnes ont été envoyées à l’hôpital à la suite d’une collision impliquant quatre véhicules sur la NM 502, près de l’intersection du Camino Entrada.

Le ministère américain de l’Énergie a installé quatre caméras de circulation sur East Jemez Road, communément appelée Truck Route, peu de temps après, pour tenter de freiner ce que les responsables ont décrit comme une tendance à la conduite imprudente sur le chemin vers et depuis le laboratoire.

« Notre priorité numéro un est que tout le monde puisse se rendre au travail et rentrer chez lui en toute sécurité chaque jour », a écrit la porte-parole du laboratoire, Jennifer Talhelm, dans un courriel à l’époque.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.