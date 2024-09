L’ancien directeur du laboratoire national de Los Alamos est décédé après un accident de voiture au Nouveau-Mexique

LOS ALAMOS, Nouveau-Mexique — Un ancien responsable de la recherche sur les armes nucléaires aux États-Unis, dans les laboratoires nationaux Lawrence Livermore et Los Alamos, est décédé des suites de ses blessures après un accident de voiture au Nouveau-Mexique, ont annoncé les autorités. Il avait 69 ans.

Charles McMillan, physicien expérimental, a passé près de 23 ans à divers postes à Livermore en Californie et environ 18 ans à Los Alamos, où il a été directeur pendant six ans avant de prendre sa retraite en 2017.

Il est décédé à l’hôpital après un accident impliquant deux véhicules tôt vendredi sur un tronçon de route connu sous le nom de Main Hill, non loin du laboratoire, ont indiqué la police et le directeur actuel du laboratoire.

« Au nom de tout le laboratoire, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille McMillan et aux nombreux employés actuels et anciens qui ont travaillé en étroite collaboration avec Charlie et le connaissaient bien », a déclaré le directeur du laboratoire, Thom Mason, dans un communiqué. rapporté par le Santa Fe New Mexican.

Michael Drake, président du système universitaire de Californie, a émis une déclaration qualifiant McMillan de « leader, scientifique et être humain extraordinaire qui a apporté de vastes contributions à la science et à la technologie au service de la sécurité nationale et du bien commun ».

Le laboratoire de Livermore, à l’est de San Francisco, a été créé en 1952 comme une filiale de l’université et est aujourd’hui géré par le gouvernement fédéral. Il entretient des relations étroites avec les campus et le bureau de Drake.

McMillan a rejoint le Laboratoire national de Los Alamos en 2006 après que son ami et mentor, Michael Anastasio, en soit devenu le directeur. McMillan a été directeur associé principal des programmes d’armement avant de devenir directeur en 2011, a rapporté le New Mexican.

Il a supervisé le laboratoire lors d’incidents d’expansion et de sécurité, notamment une fuite de radiations en 2014 à l’usine pilote d’isolement des déchets dans le sud du Nouveau-Mexique, attribuée à un fût de déchets mal emballé au laboratoire. En 2015, la National Nuclear Security Administration a découvert que le laboratoire avait violé les règles de santé et de sécurité et lui a retiré plus de 10 millions de dollars en primes de performance.

Mason a souligné le travail de McMillan pour développer un vaccin contre le VIH et une nouvelle modélisation pour mieux comprendre le changement climatique.

Le sénateur démocrate américain Martin Heinrich du Nouveau-Mexique a attribué à McMillan « des contributions inestimables à notre État, à la science et à notre sécurité nationale » et a cité son travail sur la superinformatique et l’intelligence artificielle.

Nella Domenici, rivale républicaine de Heinrich au Sénat américain, a qualifié la mort de McMillan de « grande perte pour la communauté scientifique et sa famille ».

La police et les pompiers de Los Alamos ont déclaré que trois personnes avaient été soignées pour des blessures et que McMillan et une femme de 22 ans avaient été hospitalisés après l’accident, survenu vers 5 heures du matin. La cause faisait l’objet d’une enquête.