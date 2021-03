Le gouvernement chinois, d’éminents scientifiques chinois et de nombreux virologues, qui étudient l’évolution des virus et l’apparition de maladies infectieuses, ont déclaré que la théorie des fuites en laboratoire était très improbable, citant des preuves génétiques et les nombreuses opportunités d’infection naturelle dans les interactions humaines avec des animaux comme les chauves-souris, dont on pense que le virus est originaire.

L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré vendredi dans un clip de CNN qu’il était favorable à une théorie, décriée par de nombreux scientifiques et rejetée comme «extrêmement improbable» par au moins un expert international de l’Organisation mondiale de la santé, selon laquelle le coronavirus s’était échappé. un laboratoire à Wuhan. L’ancien fonctionnaire, le Dr Robert Redfield, n’a présenté aucune preuve et a souligné que c’était son opinion.

