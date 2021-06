L’ancien directeur du CDC dit qu’il a reçu des MENACES DE MORT de collègues scientifiques pour avoir suggéré que le coronavirus provenait d’une fuite de laboratoire – The Right Scoop

L’ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré à Vanity Fair qu’il avait en fait reçu des menaces de mort de collègues scientifiques après avoir suggéré sur CNN que le coronavirus provenait d’une fuite de laboratoire :

Mais pendant la majeure partie de l’année écoulée, le scénario de fuite de laboratoire a été traité non simplement comme improbable ou même inexact, mais comme moralement hors limites. Fin mars, l’ancien directeur des Centers for Disease Control, Robert Redfield, a reçu des menaces de mort de collègues scientifiques après avoir déclaré à CNN qu’il pensait que COVID-19 provenait d’un laboratoire. « J’ai été menacé et ostracisé parce que j’ai proposé une autre hypothèse », a déclaré Redfield à Vanity Fair. « Je m’y attendais des politiciens. Je ne m’y attendais pas de la science.

Vous vous attendriez certainement à des menaces de mort de la part de gauchistes et de personnes sur les réseaux sociaux, mais de collègues scientifiques ? Wow. Si cela ne vous dit pas tout ce que vous devez savoir sur l’état de notre communauté scientifique… Ce sont probablement les mêmes personnes qui prétendent continuellement que Réchauffement climatique Le changement climatique est la plus grande menace pour la terre ou quelque chose.

Il m’est arrivé de voir cette vidéo sur 9gag (ne me déteste pas mon frère !) Il les appelle en état de mort cérébrale, ne sachant même pas ce que signifie le mot «science». C’est un court clip, mais vous devriez absolument le regarder :

Je ne connais rien d’autre à propos de Savory, donc s’il est controversé, ne me blâmez pas. Mais il me semble qu’il a tout à fait raison sur l’état de notre communauté scientifique. Ils portent tous sur des accords et des articles évalués par des pairs et non sur la pensée critique et les progrès scientifiques, qui, selon lui, se produisent généralement en marge de la science. Et ces avancées scientifiques sont bloquées parce qu’elles ne peuvent pas provenir d’articles évalués par des pairs.