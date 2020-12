L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré mercredi que les « passeports d’immunité » COVID-19 pour les Américains vaccinés pourraient être la solution pour ramener les États-Unis « à une nouvelle normale ».

Le Dr Thomas Frieden a dit CBS que «les passeports d’immunité bien faits pourraient faire partie d’une série de choses qui pourraient nous aider à retrouver une nouvelle normalité dès que possible».

Une nouvelle carte alarmante des ondes rouges montre que la grande majorité des États-Unis est actuellement un énorme hotspot COVID-19. Le pays a enregistré mercredi son deuxième jour le plus meurtrier de la pandémie de COVID-19 avec 3400 décès.

Malgré cela, des millions d’Américains voyagent avant Noël et le Nouvel An, ignorant les appels des experts de la santé publique à rester chez eux pour éviter d’alimenter la pandémie de coronavirus qui fait rage qui a tué plus de 320000 dans tout le pays.

Le Dr Frieden a déclaré: «Nous ne savons pas si cela va arriver, mais fondamentalement, nous voyons des entreprises et des pays donner aux gens un certificat de vaccination.

«Le risque est que cela aggrave encore les inégalités. Si les gens ont à la fois une sensibilité au virus et moins d’accès au vaccin, ils auront encore plus de problèmes.

« Mais bien fait, les passeports d’immunité pourraient faire partie d’une série de choses qui pourraient nous aider à retrouver une nouvelle normalité dès que possible. »

Le Dr Frieden, qui a été directeur du CDC de 2009 à 2017, a averti mercredi que pour que les passeports d’immunité soient efficaces, il faudrait une « confidentialité absolue ».

Il a également déclaré que la collecte de vaccins devrait également être « absolument acceptée » et qu’il devrait y avoir « une transparence totale sur la façon dont ils sont utilisés ».

Le Dr Frieden a ajouté: « Fondamentalement, nous sommes confrontés à quelques semaines et quelques mois très difficiles, il n’y a pas encore assez de vaccins et nous constatons les niveaux les plus élevés de cas, d’hospitalisations et de décès que les États-Unis ont depuis le début de cette pandémie. »

Dans un éditorial publié lundi dans le Washington Post, le Dr Frieden a écrit, aux côtés de l’avocat des droits de l’homme Aaron Schwid: «Alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées, il est temps de concevoir soigneusement un système de« passeports d’immunité ».

Cette carte, qui est incluse dans le dernier rapport communautaire du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche, suit les domaines de préoccupation au niveau du comté à travers le pays. La majorité des comtés entrent actuellement dans la catégorie des « points chauds durables », ce qui signifie qu’il s’agit de communautés qui ont un nombre élevé de cas et qui risquent encore plus de submerger leurs hôpitaux locaux.

Ils ajoutent: «Ces passeports serviraient de preuve d’immunité, permettant aux personnes qui jouissent de l’immunité de se livrer à certaines activités, d’autres ne le peuvent pas.

« Cela pourrait permettre de réduire les mesures de protection, telles que les commandes au domicile et les fermetures d’entreprises, sans augmenter les risques pour la santé. »

Les deux hommes décrivent comment un lieu «pourrait enfin rouvrir» dans le cadre du plan, ajoutant: «Les visiteurs pouvaient retourner plus librement dans les maisons de retraite et les prisons. Les voyages internationaux pourraient augmenter.

«À mesure que la vaccination universelle deviendra disponible, les passeports aideront tout le monde, pas seulement les quelques chanceux, à passer de la peur à la liberté.

Le chef des pompiers d’Aspen, Rick Balentine, reçoit un vaccin Moderna COVID-19 de l’infirmière en planification familiale Linda Vieira dans le bâtiment des services de santé communautaire à Aspen, au Colorado, mercredi

Plus de 5 millions de personnes sont passées par les points de contrôle de sécurité des aéroports du pays entre vendredi et mardi, selon la Transportation Security Administration.

C’est une baisse d’environ 60% par rapport à la même période l’an dernier.

Mais cela représente environ un million de passagers par jour, ou à peu près ce que les États-Unis ont vu dans les jours qui ont précédé Thanksgiving, lorsque certains Américains ont également ignoré les avertissements et ont fini par contribuer à la flambée nationale.

Le chirurgien général américain Jerome Adams a encouragé les gens à ne célébrer qu’avec des membres de leur foyer, mais a ajouté que s’ils ne peuvent pas suivre les instructions, ils devraient prendre des précautions, comme assurer une bonne ventilation à domicile.

« Nous ne pouvons pas laisser la fatigue nous amener à prendre de mauvaises décisions cette saison des vacances qui finissent par nous faire revenir en arrière, surtout lorsque nous sommes si incroyablement près de nous faire franchir la ligne d’arrivée, ainsi que tout le monde », a-t-il déclaré, faisant référence au début Vaccinations COVID-19.

Dans l’ensemble, l’AAA prévoit qu’environ 85 millions de personnes voyageront entre le mercredi et le 3 janvier, la plupart en voiture. Ce serait une baisse de près d’un tiers par rapport à il y a un an, mais encore un grand nombre au milieu d’une pandémie.

Au moins 3 401 Américains sont morts mardi, soit le deuxième bilan quotidien le plus élevé après le 16 décembre, alors que seulement 3 600 décès ont été enregistrés. C’est la cinquième fois que les décès quotidiens dépassent la barre des 3000 au milieu de la pandémie, les cinq se produisant uniquement ce mois-ci.

La moyenne nationale sur sept jours pour les décès quotidiens s’élève maintenant à 2 702, ce qui est le plus élevé jamais enregistré.

Le nombre de personnes hospitalisées avec le virus a également atteint un nouveau record avec 117 777 patients actuellement traités à travers le pays. Les hospitalisations ont dépassé 100 000 chaque jour ce mois-ci.

Pendant ce temps, 195 033 nouvelles infections ont été enregistrées mardi, portant la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas à 214 000.

Plus de 322000 Américains sont maintenant morts du COVID-19 tout au long de la pandémie et il y a eu 18,2 millions de cas confirmés.

Le nombre croissant de décès et d’hospitalisations, ainsi que la menace d’une nouvelle souche britannique de COVID que l’on pense déjà aux États-Unis, est survenue alors que Biden prévenait que le pire pourrait encore être à venir.

«Voici la simple vérité: nos jours les plus sombres dans la bataille contre COVID sont devant nous, pas derrière nous», a déclaré Biden.