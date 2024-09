L’ancien directeur du campus de l’Université du Wisconsin, producteur de films pornographiques, plaide pour le maintien de son poste d’enseignant

MADISON, Wisconsin — Dans une affaire de droits du Premier Amendement surveillée de près, un ancien chancelier du campus de l’Université du Wisconsin qui a été licencié après avoir fait films pornographiques avec sa femme prête à plaider vendredi pour conserver son poste d’enseignant titulaire alors qu’il risque d’être démis de ses fonctions pour comportement contraire à l’éthique.

Joe Gowqui avait été chancelier de l’UW-La Crosse pendant près de 17 ans, espérait convaincre un comité du personnel du conseil d’administration de l’Université du Wisconsin de recommander qu’il soit autorisé à conserver son poste et à reprendre l’enseignement des cours de communication.

Gow est en congé payé de son poste de professeur depuis que les régents l’ont licencié en tant que chancelier en 2023, peu de temps après que les dirigeants de l’université ont pris connaissance des vidéos publiées sur sites pornographiques.

En juillet, un comité de professeurs de l’Université du Wisconsin-La Crosse a recommandé à l’unanimité que Gow perde son poste de professeur, affirmant qu’il avait exploité sa position pour générer plus d’intérêt et de revenus grâce aux vidéos. Les avocats de l’université prévoient de plaider vendredi qu’il devrait perdre son poste de professeur titulaire parce qu’il a porté atteinte à la réputation de l’université et interféré avec sa mission.

Gow a établi qu’il était incapable de reconnaître son propre manque de jugement, ont fait valoir les avocats de l’université dans des documents déposés avant l’audience.

« Ce seul fait crée un risque sérieux pour l’université si Gow reste à son poste. De plus, la réputation de l’université a été ternie et le préjudice sera sans aucun doute aggravé si Gow revient en classe », ont déclaré les avocats.

Le comité du personnel des régents devait discuter de l’affaire à huis clos après avoir entendu des témoignages vendredi. Sa recommandation, également secrète, sera ensuite examinée lors d’une réunion plénière du conseil des régents dès la semaine prochaine.

L’affaire a attiré l’attention nationale à la fois en raison de l’obscénité d’un haut responsable universitaire qui a réalisé des films pornographiques et en a parlé publiquement, et des questions que cela soulève sur le droit à la liberté d’expression.

Gow a fait valoir que ses vidéos et les deux livres électroniques que lui et sa femme Carmen ont publiés sur leurs expériences dans les films pour adultes sont protégés par le premier amendement.

« Il est totalement incompatible avec le Premier Amendement et avec la propre profession de fidélité du Conseil des Régents à la philosophie de la liberté d’expression sur un campus universitaire de mettre fin ou même de punir un discours qui est légal et qui ne cause pas de préjudice grave à la mission de l’université », a fait valoir l’avocat de Gow, Mark Leitner, dans un dossier déposé avant l’audience.

L’université fait pression pour que Gow soit renvoyé pour conduite contraire à l’éthique, insubordination pour avoir refusé de coopérer à une enquête et violation des politiques informatiques. Le manuel de l’employé de l’UW-La Crosse exige que les professeurs « fassent preuve d’un niveau de comportement soutenant la mission de l’université ».

Gow a affirmé que lui et sa femme avaient produit les documents pornographiques pendant leur temps libre. Il insiste sur le fait que les vidéos et les livres n’ont jamais mentionné l’UW-La Crosse ou son rôle à l’université.

Cependant, Gow a été critiqué en 2018 pour avoir invité l’actrice porno Nina Hartley à prendre la parole sur le campus. Elle a été payée 5 000 dollars sur les frais de scolarité des étudiants pour participer à la conférence. Il a eu l’idée de l’amener sur le campus après avoir tourné une vidéo pornographique avec elle, a déclaré l’université.

Les livres électroniques de Gow et de sa femme ont été écrits sous des pseudonymes : « Monogamie avec avantages : comment le porno enrichit notre relation » et « Mariés avec avantages — Nos aventures réelles dans l’industrie du porno ». Mais ils jouent également dans une chaîne YouTube intitulée « Sexy Healthy Cooking » dans laquelle le couple cuisine des repas avec des acteurs porno.

Le souhait de Gow de reprendre l’enseignement en classe est contesté par la directrice de son département, Linda Dickmeyer. Elle a déclaré que, comme Gow n’a pas enseigné depuis 20 ans, il se verrait confier des cours d’éducation générale, mais elle s’oppose à ce qu’il reprenne l’enseignement, quel que soit son poste.