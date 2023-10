L’ancien directeur du BHJ réfléchit au développement de Bridge | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — En tant que conférencier invité au 115e dîner annuel de la Chambre de commerce du comté de Jefferson, John Brown a souligné que le développement du nouveau pont sur la rivière Ohio était un long processus.

« Vous réalisez qu’il a fallu 25 ans pour construire le pont. Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain.

L’ancien directeur exécutif de la Brooke-Hancock-Jefferson Metropolitan Planning Commission a déclaré que la travée n’aurait pas été possible si un comité de 25 fonctionnaires et membres de la communauté n’avait pas été en mesure de se mettre d’accord sur la nécessité et le meilleur emplacement en fonction de informations recueillies par des consultants pour deux études commandées par BHJ.

Brown a remarqué que beaucoup de choses se passaient dans la région lorsqu’il a pris ses fonctions en 1998. Il se souvient qu’au cours de sa première semaine de travail, il faisait partie des 15 bus remplis d’habitants de la vallée de l’Ohio transportés à Washington, DC pour un rassemblement Stand Up for Steel.

La réunion a été organisée pour protester contre les subventions du gouvernement chinois à l’exportation d’acier, créant une surabondance qui menaçait les industries sidérurgiques nationales américaines.

Brown a noté que la même année, Sunset Boulevard passait de deux à quatre voies.

Mais le plus grand projet de transport des 24 dernières années n’était guère plus qu’un souhait.

Brown a noté que l’idée d’une travée entre Wellsburg et Brilliant avait déjà été évoquée, la première tentative ayant peut-être eu lieu en 1928, à l’époque de Calvin Coolidge.

Il a déclaré qu’en 1998, la proposition avait été soutenue sur la base de la durée de vie projetée du pont de Fort Steuben, démoli depuis par le ministère des Transports de l’Ohio ; et le pont de Market Street, qui n’a subi que plus tard 16,5 millions de dollars de rénovations ; et une préoccupation concernant le temps de trajet dans le cas d’une fermeture, même temporaire, du nouveau pont commémoratif des anciens combattants.

Brown a noté qu’en raison de la limite de poids du pont de Market Street, les gros camions seraient obligés de parcourir 25 milles au nord ou au sud pour traverser la rivière.

Il a dit que quand est venu le temps d’envisager un emplacement, « Nous avons eu beaucoup de discussions, comme vous pouvez l’imaginer. »

Brown a déclaré que les consultants ont soumis à l’examen du comité divers facteurs, y compris l’impact environnemental, mais que l’un d’entre eux a souvent été négligé, à savoir la distance entre les piliers nécessaire pour que les barges puissent passer en toute sécurité sous la travée.

Il a déclaré que pour explorer cette question, des simulations impliquant la Garde côtière avaient été réalisées à Owingsville, dans le Kentucky.

Brown a noté que les commentaires du public ont également été sollicités lors de cinq réunions publiques tenues des deux côtés de la rivière.

Il a expliqué qu’une fois que le comité s’est mis d’accord sur la nécessité d’un pont et sur son emplacement, un fort effort de lobbying s’est ensuivi.

« Nous sommes allés trop souvent à Washington, DC. Il suffit de continuer à insister sur le sujet » il a dit.

Mais Brown a noté que cet effort avait abouti à ce que les anciens sénateurs américains Robert C. Byrd et Jay Rockefeller allouent 15 millions de dollars pour le coût initial du projet.

Bien que le montant soit dérisoire par rapport au coût de 131 millions de dollars du pont, Brown a déclaré qu’il était essentiel pour faire décoller le projet.

Il a déclaré que certains se demandaient pourquoi la Virginie occidentale avait assumé 60 pour cent de son coût, alors que l’Ohio en avait payé 40 pour cent. Il a expliqué que tout cela avait à voir avec les frontières des deux États sous le fleuve.

Brown a déclaré que diverses agences, y compris la protection de l’environnement des États-Unis, étaient impliquées dans l’approbation et le développement du pont, mais que cela ne serait pas arrivé sans le comité de 25 personnes qui s’est réuni pour 16 réunions pour débattre des avantages et des inconvénients.

« Croyez-moi, il y a eu des poussées et des tractions » » dit-il, notant que quelques membres étaient présents dans le public.

« Votre engagement était nécessaire. Je ne peux pas trop insister là-dessus », Brown leur a dit.

Il a déclaré que le pont est devenu réalité parce que les 25 étaient prêts à travailler ensemble et ont fait preuve de patience, une valeur qui, selon lui, peut être difficile à trouver aujourd’hui.

« Il était nécessaire d’écouter, d’apprendre, d’évaluer et de parvenir à un consensus », a déclaré Brown, qui a ajouté : «J’espère que ce modèle de coopération pourra être appliqué aux futurs projets régionaux.

Les membres de la Chambre ont également entendu Kate Sedgmer, la présidente du groupe ; et Toni Moreland, son président ; qui a remis le Lifetime Achievement Award de la chambre à Irene Moore pour ses 36 années de direction du Jefferson Soil and Water Conservation District.

Sedgmer a noté que Moore a travaillé pour promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources naturelles de diverses manières.

Ils ont inclus la coordination au cours des 30 dernières années de Outdoor Days, un programme d’une semaine à Fernwood State Forest dans lequel des milliers d’élèves de cinquième année du comté ont découvert les écosystèmes et les carrières connexes ; et des Envirothons locaux et étatiques, dans lesquels la compréhension des étudiants des conditions environnementales et des problèmes de conservation est testée pour avoir la chance de gagner des bourses.

Il a été noté que Moore avait également créé le Steel Valley Loggers Chapter, grâce auquel les bûcherons locaux pouvaient obtenir une certification auprès de l’Ohio Forestry Association après avoir démontré leur connaissance des meilleures pratiques pour assurer la stabilité d’une forêt.

Moore a siégé au conseil d’administration de l’association forestière et en tant que président de l’Association des employés des districts de conservation des sols et de l’eau de l’Ohio, un groupe visant à partager des informations entre les districts de conservation et avec les organisations étatiques et nationales.

Moore a déclaré qu’elle était l’un des neuf frères et sœurs qui avaient appris à leurs parents à faire plus que ce qu’on attend d’eux.

« Ce n’est pas difficile quand on aime ce que l’on fait et les personnes avec qui on s’associe », a-t-elle déclaré, ajoutant que tous ceux qui travaillent dans les districts de conservation des sols et de l’eau partagent un objectif commun : préserver les ressources naturelles.

« Cette réalisation de toute une vie a été le fruit d’un travail d’amour », dit Moore.

La chambre a également reconnu Taylor Steeves de Taylor Insurance and Financial Services comme jeune professionnel de l’année et Gene Zrinyi comme ambassadeur de l’année.

Originaire de Lisbonne et ayant étudié à la Youngstown State University, Steeves a ouvert son agence d’assurance à Steubenville il y a quatre ans et demi et elle aime vraiment son travail car elle sait qu’elle peut avoir un impact positif sur la vie des gens.

Elle a dit qu’elle et son mari étaient heureux de s’installer dans le comté de Jefferson.

«C’était comme à la maison. C’est une communauté merveilleuse et je me sentais bien. dit-elle.

Sedgmer a déclaré que tous les ambassadeurs de la chambre sont inestimables, prêtant de leur temps pour parler aux propriétaires de petites entreprises et aux nouveaux propriétaires potentiels d’entreprises lors de divers événements et aidant le groupe par d’autres moyens.

Mais elle a déclaré que Zrinyi, conseiller financier chez Tri-State Financial Services, avait été « le premier à arriver aux événements et le dernier à repartir » et a prêté ses compétences en leadership en cas de besoin.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à un propriétaire d’entreprise envisageant de rejoindre la chambre, il a répondu : « Vous en retirerez autant que vous y avez investi. »

Zrinyi a déclaré que les fonctions de la chambre offrent une excellente opportunité d’apprendre et d’établir des liens avec d’autres professionnels.

« On ne sait jamais quand on assiste à des événements et qui on pourrait rencontrer » il a dit.







