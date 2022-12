L’ancien directeur de théâtre de Kansas City retrouvé mort quelques jours seulement après avoir été accusé d’agression sexuelle sur les réseaux sociaux

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Un ancien directeur de théâtre de Kansas City a été retrouvé mort quelques jours seulement après que des allégations d’agression sexuelle à son encontre ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Jeff Church, 63 ans, a été directeur artistique du Coterie Theatre de Kansas City, Missouri pendant plus de trois décennies, mais a démissionné peu de temps avant d’être retrouvé mort à son domicile par la police samedi après-midi. L’étoile de Kansas City signalé.

Le bureau du médecin légiste n’a pas partagé publiquement la cause du décès.

Son décès survient quelques jours après des allégations sur les réseaux sociaux selon lesquelles le directeur du théâtre pour enfants avait agressé sexuellement des hommes plus jeunes pendant des décennies.

Le radiodiffuseur local Mark Manning de KKFI 90.1 a écrit sur Facebook que M. Church l’avait agressé il y a 31 ans alors que M. Manning avait 27 ans. Il a ajouté qu’il était au courant de nombreuses autres victimes.

M. Manning a dit L’étoile qu’il a pris la décision de partager son histoire comme un moyen de soutenir d’autres victimes – Dashawn Young a été l’un des premiers à s’exprimer sur les abus présumés.

“Cela dure depuis plus de 30 ans”, a déclaré M. Manning au papier. «La plupart de ces personnes étaient de jeunes artistes de théâtre essayant de se frayer un chemin dans leur carrière théâtrale et une personne en très grande position d’autorité pour les diriger et décider qui est payé et qui obtient le travail. [was] s’immiscer dans la vie des gens. »

M. Manning a ajouté que trois personnes l’avaient contacté après sa publication sur Facebook pour lui dire qu’ils avaient vécu des choses similaires.

Les allégations d’abus contre M. Church ont été initialement publiées par Le terrain – qui a rapporté qu’au moins 12 personnes ont partagé des allégations avec le point de vente.

L’acteur KC Comeaux a écrit sur Facebook vendredi qu ‘«il a soigné, abusé et agressé de nombreux jeunes hommes au cours de plus de 30 ans. Moi compris ».

“Si vous, ou quelqu’un que vous aimez, êtes victime de Jeff Church, je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul. Moi et d’innombrables autres personnes sommes ici pour vous soutenir et aider à la guérison de toutes les manières possibles », a-t-il ajouté.

Suite aux allégations, le théâtre a publié une déclaration le 23 décembre et la biographie de M. Church a été retirée du site du théâtre.

Le conseil d’administration de la Coterie a déclaré que «cette semaine, nous avons appris de graves allégations contre notre directeur artistique producteur. Ce sont des allégations très troublantes qui doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et rigoureuse ».

“Nous avons donc mis le directeur artistique producteur en congé administratif et engagé un enquêteur extérieur expérimenté pour procéder à un examen approfondi des faits”, ont-ils ajouté. « L’un des éléments clés de notre mission est d’utiliser les arts comme une force essentielle dans la promotion de la justice pour tous. Nous nous engageons pleinement à poursuivre l’enquête dans cet esprit. Nous demandons le soutien, la patience et le partenariat de chacun au fur et à mesure que l’enquête progresse. »

“C’est vraiment une tragédie pour notre communauté”, a déclaré M. Manning L’étoile. “Je ne veux pas voir une compagnie de théâtre entière être détruite à cause d’une seule personne et des choses horribles qu’elle a faites pendant une longue période à beaucoup de personnes différentes, hommes et femmes.”

Le 24 décembre, le conseil publie une déclaration ultérieure, indiquant qu’il avait « accepté la démission de Jeff Church avec effet immédiat. La Coterie reste déterminée à enquêter sur les graves allégations portées contre lui au cours des prochains jours ».

La première allégation a fait surface le 20 décembre, lorsque M. Young a déclaré que M. Church l’avait agressé sexuellement lors d’une fête à la piscine en 2017 alors que M. Young avait 22 ans.

M. Young a déclaré dans une vidéo qui a depuis été supprimée que lui et M. Church avaient eu deux rendez-vous mais qu’ils n’étaient pas en couple.

Le terrain signalé que M. Young a allégué que M. Church avait tenté d’initier des relations sexuelles alors que M. Young enlevait son maillot de bain dans la chambre de M. Church. Selon M. Young, ses vêtements avaient été déplacés du côté de la piscine vers la chambre.

Une douzaine d’anciens membres du personnel du théâtre ont confirmé Le terrain que les allégations contre M. Church étaient “le secret le moins bien gardé du théâtre de Kansas City”.

“Je regardais le truc de Weinstein à la télévision”, a déclaré M. Young Le terrain. Le producteur hollywoodien déshonoré Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol le 19 décembre.

« Je n’arrivais pas à chasser le visage de Jeff de ma tête. Je savais que je devais dire quelque chose. Tout ce que je peux voir, c’est son visage, quand il était au-dessus de moi, avec ce sourire dégoûtant », a déclaré M. Young. “J’ai essayé de rire et je lui ai demandé à plusieurs reprises d’arrêter, mais il a continué à rire tout en disant ‘Je me fiche de ce que tu veux.’ C’était The Great Jeff Church, que j’admirais depuis que je suis enfant.

L’indépendant a contacté le théâtre Coterie pour commentaires.