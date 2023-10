L’ancien directeur de Tesla donne 16 millions de dollars à Harvard pour étudier les psychédéliques

Un Fidèle à Elon Musk investit des millions de dollars dans la recherche sur les drogues hallucinogènes dans l’une des institutions universitaires les plus prestigieuses d’Amérique.

Antonio Gracias, fondateur, PDG et directeur des investissements de Valor Equity Partners depuis 1995, donne à Harvard 16 millions de dollars pour étudier les psychédéliques dans la société et la culture via la Gracias Family Foundation, l’université a annoncé hier (16 octobre).

« Harvard est l’endroit idéal pour explorer le sujet des psychédéliques sous de nouveaux angles et pour élaborer un cadre pour leur impact légal, sûr et approprié sur la société », Gracias, ancien directeur de Tesla. de 2007 à 2021, a déclaré dans un communiqué. Sa fondation s’intéresse aux possibilités d’utilisation des psychédéliques à des fins thérapeutiques – une conversation qui a même atteint les échelons supérieurs de la politique, avec des discussions sur inclure le financement de la recherche sur les psychédéliques dans le projet de loi sur la défense nationale plus tôt cette année.

L’effort interdisciplinaire de la Faculté des Arts et des Sciences, de la Harvard Law School et de la Harvard Divinity School examinera l’impact profond des psychédéliques à travers diverses lentilles, notamment le droit, la politique, l’éthique, la religion et la spiritualité, la nature de la conscience et l’art. et la littérature.

Citable : un cadeau visionnaire

« Il s’agit d’un cadeau visionnaire, dans la mesure où c’est le premier à porter la soi-disant renaissance psychédélique au-delà de la médecine, en reconnaissant l’importance des sciences humaines dans l’exploration de l’impact et du potentiel de ces substances remarquables. » —Michael Pollan, professeur de non-fiction au programme d’écriture créative de Harvard et premier conférencier en arts Lewis K. Chan de l’université

Une liste non exhaustive de la manière dont Harvard utilisera le don de 16 millions de dollars de Gracias

🧑‍🏫 Revenir à une chaire dotée

💼 Organisez des séminaires, des événements destinés au public et une conférence de classe mondiale

🌀 Soutenir la croissance des programmes existants. Ils comprennent le Centre pour l’étude des religions du monde (CSW) Initiative de transcendance et de transformation, qui étudie les psychédéliques dans leurs relations avec les états modifiés de conscience, la relation entre l’esprit et la matière et l’histoire mondiale de la spiritualité et de la religion. Un autre exemple est celui de la Harvard Law School. Projet sur la loi et la réglementation des psychédéliques (POPLAR)qui examine les implications éthiques, juridiques et sociales des psychédéliques dans la recherche, le commerce et la thérapeutique

👩🏻‍🎓 Financer une nouvelle série de bourses, à la fois au Mahindra Humanities Center et au CSWR, entre Harvard et l’Université de Californie à Berkeley

Encore une chose : la connexion avec Musk de Gracias

Gracias, qui a a tenu la main de Musk à travers de nombreux moments marquants, notamment Teslal’introduction en bourse de en juin 2010 et l’achat tumultueux de Twitter, n’était pas seulement un associé. C’est aussi un ami.

Pendant témoignage 2022 dans l’affaire portant sur le salaire exorbitant du chef de Tesla, Gracias a décrit avoir passé des vacances avec la famille de Musk aux Bahamas et avoir passé le week-end de la fête du président avec Elon, son frère Kimbal et leurs familles pendant près d’une décennie. Gracias, qui était garçon d’honneur au mariage de Kimbal, a révélé que les trois hommes avaient assisté aux fêtes d’anniversaire de leurs enfants et avaient même passé Noël ensemble.

On ne sait pas publiquement s’il a discuté ou non avec Elon Musk avant d’approcher Harvard, mais il existe de nombreuses preuves que Musk approuverait le don de Gracias. L’homme le plus riche du mondequi dirige SpaceX, Twitter, Starlink, The Boring Company et bien d’autres en plus de Tesla, microdose le kétamine, drogue psychédélique pour traiter la dépression et prend occasionnellement des doses complètes lorsqu’il assiste à des fêtes, le Wall Street Journal signalé en juin. Lors d’une conférence en 2021, le milliardaire a exprimé son soutien pour l’usage thérapeutique des psychédéliques.