L’ancien directeur de Starbucks a reçu 25,6 millions de dollars américains pour avoir été licencié après une controverse raciste

Les jurés du tribunal fédéral ont accordé 25,6 millions de dollars américains à une ancienne directrice régionale de Starbucks qui a allégué qu’elle et d’autres employés blancs avaient été injustement punis après les arrestations très médiatisées de deux hommes noirs dans un établissement de Philadelphie en 2018.

Shannon Phillips a gagné 600 000 $ US en dommages-intérêts compensatoires et 25 millions $ US en dommages-intérêts punitifs lundi après qu’un jury du New Jersey a conclu que la race était un facteur déterminant dans son licenciement, en violation de la loi anti-discrimination fédérale et étatique.

En avril 2018, un gérant de magasin de Philadelphie a appelé la police au sujet de deux hommes noirs qui étaient assis dans le café et refusaient de faire un achat ou de quitter les lieux. Les hommes, Rashon Nelson et Donte Robinson, ont été arrêtés puis relâchés sans inculpation.

La vidéo des arrestations a provoqué un tollé national et conduit l’actuel PDG de Starbucks à s’excuser personnellement auprès des hommes. La société a ensuite conclu un accord avec les deux hommes pour une somme non divulguée et une offre d’enseignement universitaire gratuit.

Starbucks a également fermé des sites aux États-Unis et au Canada pendant un après-midi pour une formation sur les préjugés raciaux.

Dans cette photo d’archive du 18 avril 2018, Rashon Nelson, à gauche, et Donte Robinson, à droite, sont montrés lors d’une interview avec l’Associated Press à Philadelphie. Les deux hommes ont conclu un règlement symbolique avec la ville de Philadelphie et un règlement monétaire non divulgué avec Starbucks. (Jacqueline Larna/Associated Press)

Nelson et Robinson ont conclu un accord avec la ville de Philadelphie pour un dollar symbolique chacun et une promesse des responsables de mettre en place un programme de 200 000 dollars américains pour les jeunes entrepreneurs. Le département de police de Philadelphie a adopté une nouvelle politique sur la façon de traiter les personnes accusées d’intrusion sur une propriété privée – mettant en garde les entreprises contre l’abus de l’autorité des policiers.

La plaignante est un « agneau sacrificiel », selon son avocat

Phillips, alors directeur régional des opérations dans une région qui comprenait Philadelphie et le sud du New Jersey, n’a pas été impliqué dans les arrestations. Cependant, elle a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de mettre un manager blanc qui n’était pas non plus impliqué en congé administratif pour des raisons qu’elle savait fausses, selon son procès.

Phillips a déclaré qu’elle avait été licenciée moins d’un mois après s’être opposée à la mise en congé du directeur, selon son procès.

La raison pour laquelle l’entreprise a suspendu le directeur de district, qui n’était pas responsable du magasin où les arrestations ont eu lieu, était une allégation selon laquelle les directeurs de magasin noirs étaient moins payés que les directeurs blancs, selon le procès.

Phillips a déclaré que cet argument n’avait aucun sens puisque les directeurs de district n’avaient aucune influence sur les salaires des employés.

Le procès alléguait que Starbucks prenait plutôt des mesures pour « punir les employés blancs » qui travaillaient dans la région « dans le but de convaincre la communauté qu’elle avait correctement réagi à l’incident ».

Laura Mattiacci, avocate de Phillips, a déclaré aux jurés lors des plaidoiries finales que la société recherchait un « agneau sacrificiel » pour calmer l’indignation et montrer qu’elle agissait, a rapporté le service d’information juridique Law360.

Choisir un employé noir dans un tel but « leur aurait explosé au visage », a-t-elle déclaré.

Starbucks a nié ces allégations, affirmant que la société avait besoin de quelqu’un ayant des antécédents de « force et de résolution » pendant une crise et l’a remplacée par un directeur régional qui avait une telle expérience, y compris la navigation après les attentats du marathon de Boston en 2013, a rapporté Law360.

L’avocat de Phillips, cependant, a cité le témoignage antérieur d’un directeur de district noir, qui était responsable du magasin où les arrestations ont eu lieu, qui a décrit Phillips comme une personne aimée de ses pairs et a travaillé 24 heures sur 24 après les arrestations.

Dans un e-mail à l’Associated Press, Mattiacci a confirmé le montant de la récompense et a déclaré que le juge envisagerait d’accorder des arriérés de salaire et des salaires futurs, ainsi que des honoraires d’avocat. Mattiacci a déclaré au New Jersey Law Journal que Phillips demanderait environ 3 millions de dollars à Starbucks pour perte de salaire et environ 1 million de dollars pour sa demande d’honoraires.

Starbucks a refusé de commenter.